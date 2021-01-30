Kahramanmaraş’ta 22 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunup yakalanan 46 kişiden 22’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şahısların adreslerini belirledikten sonra düzenledikleri operasyonda çeşitli suçlardan haklarında aranması olan 46 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si fuhşa teşvik ve yer temin etmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, yaralama, kumar için yer temin etmek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklanarak cezaevine konuldu.

