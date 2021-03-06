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Kahramanmaraş’ta 23 kişi kumar oynarken yakalandı

06.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir dairede kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 23 kişiye 72 bin 450 lira cezai işlem tatbik edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro amirliğine bağlı dün gece İsmetpaşa Mahallesi’nde bir daireye baskın yaptı.Daireyi masa ve sandalyeler ile kahvehaneye çevirdikleri tespit eden polis, baskın anında şahısların oyun kağıtlarını daireden dışarı attıklarını tespit etti.

Kahramanmaraş’ta bir dairede kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 23 kişiye 72 bin 450 lira cezai işlem tatbik edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro amirliğine bağlı dün gece İsmetpaşa Mahallesi’nde bir daireye baskın yaptı.
Daireyi masa ve sandalyeler ile kahvehaneye çevirdikleri tespit eden polis, baskın anında şahısların oyun kağıtlarını daireden dışarı attıklarını tespit etti. Ekipler baskında, 240 lira paraya ve oyun kağıtlarına el koyarken, kumar oynadığı belirlenen ve pandemi kurallarının ihlal eden 23 kişiye 72 bin 450 lira cezai işlem tatbik edildi.
Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü.

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