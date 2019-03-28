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Kahramanmaraş'ta 56 sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 56 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 56 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayan ekipler, aracın camından atılan poşette Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 sikke ele geçirdi.

Üzerinde ruhsatsız silah bulunan sürücü M.I. gözaltına alındı.

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eser Kahramanmaraş tarihi

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