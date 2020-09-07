HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 22:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan şahısların kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan şahısların kavgasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi İstasyon Mahallesi Erkenez Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, olay mahallinde buluşan Mehmet Ş. (46) ve Mikail Gürdal (36) eski bir husumet sebebiyle tartışmaya başladı. Suç kaydı olduğu da öğrenilen iki şahıs birbirine bıçak çekerek karşılıklı saldırdı. Mikail Gürdal, kasıklarından aldığı bıçak darbesi ile olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ş. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı yerde intikal eden polis ekibine teslim oldu. Boynundan aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Park halindeyken alev alan minibüs küle döndüPark halindeyken alev alan minibüs küle döndü
2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!
En Çok Okunan Haberler
Korona raporunda dikkat çeken veriler! Vakalarda en yüksek oran...
Korona raporunda dikkat çeken veriler! Vakalarda en yüksek oran...
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Görevden alınan kaymakamlar hakkında flaş açıklama! 'Pes doğrusu'
Görevden alınan kaymakamlar hakkında flaş açıklama! 'Pes doğrusu'
Sosyal medyadan bir yardım çığlığı daha
Sosyal medyadan bir yardım çığlığı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kurum tek çatı altında birleşiyor
'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım...'
'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım...'
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Kocaeli'de park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs küle döndü
Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Düzce’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Burdur’da iki köy karantinaya alındı
Burdur’da iki köy karantinaya alındı
Eyyup Fatih Şağban, iğrenç istismarı parayla örtbas etmeye çalışmış! Detaylar ortaya çıktı
Çocuk istismarından tutuklanmıştı! İddianamenin detayları ortaya çıktı
İstanbul'da trafikte çiğ köfte yiyerek otomobil kullanan sürücü yakalandı
Trafikte çiğ köfte yiyerek otomobil kullanan kadın yakalandı
Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JÖAK ve JAK kurtardı
Deniz kıyısında mahsur kalan tatilcileri JÖAK ve JAK kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.