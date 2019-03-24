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Kahramanmaraş'ta çığ tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Tatbikatta, senaryo gereği çığ altında kalan kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta çığ altında kalan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular'da yapılan tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 11. Bölge arama kurtarma ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan kayakçının kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, UMKE ve İHH ekipleri kar altında kalan kişiyi kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Kahramanmaraş AFAD Eğitim Uzmanı ve İHH Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Mehmet Arık, yaptığı açıklamada, tatbikata Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Malatya'da gelen arama kurtarma ekiplerinin katıldığını söyledi.

Ekiplerle çığda arama kurtarma ve tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Arık, "AFAD ve UMKE ekiplerimiz burada eğitim verdi. Bizlere katkı sağladı. Gerçekten burada müthiş bir tecrübe edindik. Herhangi bir çığ düşmesi durumunda ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için biz bu eğitimleri alıyoruz." dedi.

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çığ Kahramanmaraş kurtarma tatbikatı yedikuyular

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