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Kahramanmaraş’ta define arayan 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 defineciyi suçüstü yakaladı.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 metre çapında ve 7 metre derinliğinde çukur içerisinde kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ta define arayan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 defineciyi suçüstü yakaladı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 metre çapında ve 7 metre derinliğinde çukur içerisinde kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve kazı aletlerine el konulurken; S.B., H.İ., H.K., M.T. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kahramanmaraş’ta define arayan 5 kişi yakalandı

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