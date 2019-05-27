Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonu

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 1 şüpheli, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'ndeki devriye sırasında Ali E'nin (27) dedektörle tarla üzerinde arama yaptığını fark etti.

Takip sonrası Ali E, jandarma ekibince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde dönemi henüz belirlenemeyen 25 sikke bulundu.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliden ele geçirilen sikkelerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

