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Kahramanmaraş’ta silah taşımak 1haftalığına yasaklandı

05.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş il genelinde 1 haftalığına ateşli silahların taşınması yasaklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

Kahramanmaraş il genelinde 1 haftalığına ateşli silahların taşınması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandı.
Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

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