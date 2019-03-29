Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Onikişubat İlçesi Suçatı Mahallesinde M.Y.’nin izinsiz kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Y.’nin bulduğu tarihi eserleri kendi ikameti dışında oğlu H.Y.nin Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki evinde gizlediği öğrenildi. Baba ve oğlunun evine eş zamanlı operasyon yapan jandarma, evlerde bin 409 adet metal sikke, 55 adet yüzük, 1 adet kadın başı figürü, 1 adet vazo, 1 adet metal şahin figürü, 1 adet küçük hayvan heykelciği, 1 adet at figürlü nal, 2 adet tunçtan yapılma insan figürü, 1 adet hayvana ait diş fosili, 2 adet delikli taş, 3 adet toprak kase, 1 adet çift taraflı hayvan figürü, 109 adet muhtelif tarihi obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.



