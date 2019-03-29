HABER

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Onikişubat İlçesi Suçatı Mahallesinde M.Y.’nin izinsiz kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan baba ve oğlu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Onikişubat İlçesi Suçatı Mahallesinde M.Y.’nin izinsiz kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Y.’nin bulduğu tarihi eserleri kendi ikameti dışında oğlu H.Y.nin Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi’ndeki evinde gizlediği öğrenildi. Baba ve oğlunun evine eş zamanlı operasyon yapan jandarma, evlerde bin 409 adet metal sikke, 55 adet yüzük, 1 adet kadın başı figürü, 1 adet vazo, 1 adet metal şahin figürü, 1 adet küçük hayvan heykelciği, 1 adet at figürlü nal, 2 adet tunçtan yapılma insan figürü, 1 adet hayvana ait diş fosili, 2 adet delikli taş, 3 adet toprak kase, 1 adet çift taraflı hayvan figürü, 109 adet muhtelif tarihi obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

PARTNERMahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...Mahkeme Can Yaman'ı affetmedi! O dava sonuçlandı...
Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs gözaltındaBaşörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs gözaltında
Bandırma'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltıBandırma'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.