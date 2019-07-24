Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Mustafa KANLI/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Fevzi K., Hüsnü R., Cuma K., Ali K., Sezer A., Hüsnü K., Döndü D., Zeynep A., Hüsne G., Tülay A. ve Rıza K. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 56,85 gram kannobionit, 2,49 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız tüfek, 10 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 855 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI



