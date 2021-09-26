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Kahreden görüntü! Ağzında poşetle kıyıya vurdu

26.09.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kaplumbağası ağzında poşetle kıyıya vurdu. Caretta caretta cinsi kaplumbağanın ölü olduğunu fark edenler ağzında ne olduğunu anlamaya çalıştı. Denize atılan poşetin kaplumbağanın ölümüne sebebiyet verdiğini düşünenler çevre temizliği konusunda uyarıda bulundu.

Kahreden görüntü! Ağzında poşetle kıyıya vurdu

Yalıkavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin çalışanları, deniz kenarında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası fark ettiler. Yakından incelediklerinde hayvanın öldüğünü fark eden otel personelinin, dikkatini kaplumbağanın ağzındaki poşet çekti. Deniz kenarından alınan kaplumbağa, uygun bir yere gömüldü.

"DENİZE ATILAN POŞET ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Bölge sakinleri ise denizleri temiz tutmanın önemine vurgu yaparak “Ölü olarak kıyıya vuran bu kaplumbağanın ağzında bir poşet vardı. Bu da denizlerimizi temiz tutmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Muhtemelen denize atılan o poşetin içerisinde bir ekmek veya yiyecek bir şey vardı, kaplumbağa da onu yemeye çalışırken poşet ağzını tıkadı ve boğularak öldü. Denize atılan o poşet, bir kaplumbağanın ölümüne sebep oldu. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım” diye konuştular.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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