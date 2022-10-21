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  4. Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

21.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, 4 Ekim'de yaralanmıştı. Yavaş bugün tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Yavaş'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi.

Kahreden haber! Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim’de yaralandı. Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu. Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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"YAVAŞ'IN ŞEHADET HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE ÖĞRENDİM"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen, "Mesai arkadaşımız Ali Yavaş'ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

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şehit Isparta

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