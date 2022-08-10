Kahreden olay: 13 yaşındaki kız çocuğu dalgaların arasında gözden kayboldu! O detay yürek yaktı

Kahreden anların yaşandığı olay Sakarya'nın Karasu ilçesi sahili Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte denize gelen 13 yaşındaki İlayda Eren, cankurtaran bölgesinin dışında suya girdi. Suda oynadığı sırada cep telefonuyla görüntüleri de kaydedilen İlayda, bür süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine olay cankurtaranlara bildirildi.

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ SIZLATTI

Bölgeye gelen cankurtaran ve sahil güvenlik ekipleri dalga sebebi ile suya giremedi. Ekipler su ve sahilde dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Suda kaybolan kızın annesinin çaresiz bekleyişi ve acı feryatları ise yürekleri sızlattı.

KAHREDEN DETAY

Girdiği denizde dalgalara kapılan kızın denize gelmek istemediğini annesine söylediği öğrenildi. Öte yandan, aynı bölgede İlayda ile birlikte boğulma tehlikesi geçiren farklı bir kişi daha kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklanmıştı. Ailenin bölgedeki acı bekleyişi ile birlikte ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeye çağrılan sahil güvenlik botu da kız çocuğunu arıyor. (İHA/AA)





