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  4. Kahreden olay! Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Kahreden olay! Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

05.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yürekleri sızlatan bir boğulma olayı yaşandı. Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan arkadaşı Mehmet Kalaycı’yı kurtarmak için suya giren Mustafa Batmaz (30) boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

Kahrden olay, dün akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır kara yolu üzerinde Kahta Çayı’nda meydana geldi. Birlikte çay kıyısına giden iki arkadaştan Mehmet Kalaycı, serinlemek için suya girdi. Kalaycı’nın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşı Mustafa Batmaz da suya girdi. Ancak Batmaz da akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Mehmet Kalaycı, vatandaşlar tarafından kurtarılırken, Batmaz’a ise ulaşılamadı.

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İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin 4 saatlik çalışmasıyla Mustafa Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Laborant olan evli ve 1 çocuk babası Batmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Tedavisi süren Mehmet Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman boğulma
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