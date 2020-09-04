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  4. Kahreden olay! Bahçedeki eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü

Kahreden olay! Bahçedeki eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Trabzon’un Tonya ilçesinde, emekli öğretmen Ahmet Aktaş (76), bahçesine domuz girdiğini zannederek, evinin balkonundan tabancayla ateş açınca, eşi Havva Aktaş'ı (73) tabancayla vurarak öldürdü.

Kahreden olay! Bahçedeki eşini domuz zannedip tabancayla öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Turalı Mahallesi Karabetaş mekvisinde meydana geldi.

İddiaya göre, İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, ruhsatlı tabancası ile balkondan ateş etti. Bir süre sonra eşi Havva Aktaş’ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya başlayan Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu. Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Havva Aktaş’ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ahmet Aktaş ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma soruşturma başlattı.

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DHA

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