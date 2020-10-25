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  4. Kahreden olay! Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

Kahreden olay! Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Niğde’de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım (39) hayatını kaybetti.

Kahreden olay! Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

Olay, merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de, öğle saatlerinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıkan Bilal Tarım, dalların kenarından geçen elektrik tellerine, elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri, Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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