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  4. Kahreden olay! Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı

Kahreden olay! Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı

15.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kahreden olay! Merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı

Şoke eden olay, dün Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti. Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi.

Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin özel harekat polisi
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