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Kahreden olay! Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

27.08.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana geldi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yıldırım'ın bugün cenaze namazı saatinde kendi nikah töreninin olduğu öğrenildi.

Kahreden olay! Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

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BUGÜN NİKAH TÖRENİ VARDI

Perşembe günü yüksek gerileme kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın bugün nikah töreninin olduğu öğrenildi. Kendi nikah saatinde cenaze namazı kılınan Yıldırım, gözyaşları arasında toprağa verildi. (İHA)

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cenaze nikah
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