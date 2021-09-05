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  4. Kahreden olay! Ölen babasına son bakışı yürekleri burktu

Kahreden olay! Ölen babasına son bakışı yürekleri burktu

05.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenilen kişi, uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun babasına son kez uzun uzun bakması yürek burktu.

Kahreden olay! Ölen babasına son bakışı yürekleri burktu

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'taki bir parkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli şahsa seslense de cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

10 YILDIR SOKAKLARDA KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen şahsın Muharrem Demir (69) olduğu belirlendi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır sokaklarda kaldığı öğrenildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

OĞLUNUN SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKTU

Necati Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Oglim neredeydin 10 yıl
senin gibi ogulu olacağına hiç olmasaymış babanı nasıl dışarıda bırakıyorsun sen bu acıya nasıl dayanicaksin adam sen
ne anlatiyorsunuz 10 yildir sokakta yatiyor oglu son kez bakiyor yuregi burkuldu he mi yazik lan boyle evlada unutma ki onun ogluda ona 10 kat fazlasini yasatacak

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