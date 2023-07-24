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  4. Kahreden olay! Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

Kahreden olay! Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

24.07.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarla içinde uyurken üzerinden kamyonet geçen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun hastaneye getirilirken çekilen görüntüleri yürekleri sızlattı. Öte yandan çocuğun yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kahreden olay! Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.

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Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. (AA)

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