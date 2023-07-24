Kahreden olay! Tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki Esmanur'dan acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada uyurken kamyonetin ezdiği 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde, hasat için Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlada ailesinin yanında bulunan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, tarlanın bir kenarında uyudu.
Tarla sahibi Akif A. (45) yönetimindeki kamyonet, uyuyan çocuğun üzerinden geçti.
Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esmanur Solmuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. (AA)