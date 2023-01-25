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Kahvaltıda yediğimiz bu yiyecekler çok zararlı! Her lokması zehir saçıyor

25.01.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı öğünü en önemli öğünler arasında bulunuyor. Uzmanlar sağlıklı kahvaltı yiyen kişilerin hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu bu nedenle düzenli olarak kahvaltı yapılması gerektiğini vurguluyor. Ancak her kahvaltılık sağlıklı olmuyor. Kahvaltıda yediğimiz bazı gıdalar büyük tehlike oluşturuyor. İşte pratik ve lezzetli diyerek yediğimiz o sağlıksız gıdalar...

Kahvaltıda yediğimiz bu yiyecekler çok zararlı! Her lokması zehir saçıyor

Kahvaltı alışkanlıkları kişiden kişiye değişiyor. Bazıları saatlerce sağlıklı kahvaltı yapmaktan hoşlansa da bazılarının buna vaktinin olmaması pratik ve ayaküstü kahvaltıları tercih etmelerine neden oluyor. Kahvaltıda tükettiğimiz ve sağlıklı sandığımız birçok yiyecek kalp hastalıkları, felç, kolesterol, diyabet, kanser gibi hastalıkların oluşmasında rol oynuyor.

KAHVALTIDA YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

KAHVALTILIK GEVREKLER

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Kahvaltıda tüketilen gevreklerin çocuklar ve yetişkinler için yararlı ve besleyici olduğu sanılıyor. Asıl olan ise bu tahıllar yüksek dozda işleniyor ve çok az miktarda tahıl bulunuyor. Sabahları tüketilen gevrekler içerisinde şeker oranı bakımından tatlı ve kurabiyelerde daha fazla şeker içermektedir. Kepekli besinler yada yapay olan vitaminler ve mineraller eklemeniz sağlıklı bir çözüm yapmayacaktır.

MARGARİNLİ VE KIZARTILMIŞ TOST

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Margarinli tostun sağlıksız olmasının 2 önemli nedeni vardır. İlki, bir çok ekmeğin içinde olan un rafine edildiği zaman, sizlere çok az besin ve lif sağlayacaktır. Rafine ise karbonhidrat lif bakımından düşük olması nedeniyle kan şekerinizi çok fazla yükseltebiliyor. İkincisi ise, diğer yağlara göre margarin içerisinde en sağlıksız yağ olan trans yağlar barındırır. Bu nedenle margarin ile yapılan tost, kan şekerinizin yükselmesine ve daha hızlı acıkmanıza böylece kilo almanıza ve kalp rahatsızlıklarının artmasına neden olur.

KEK

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Bitkisel yağ, rafine un, yumurta ve şeker ile yapılmaktadır. Sağlıklı olan tek şey yumurta. Zaman zaman kek içinde şeker oranı yüksek olur buda daha çok kalori ve kilo almanıza neden olacaktır.

MEYVE SUYU

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Sabahları güne meyve suyu ile başlamanız en kötü seçim olacaktır. Meyve suyu kişide kilo alma, açlık ve kronik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Şekerin bir yapay tatlandırıcı olduğu düşünürseniz sağlığınızı riske atmış olacaksınız. Çoğu meyve suları bildiğiniz gibi tam bir meyve suyu değildir. İçerisinde şeker yada fruktozlu mısır şurubu eklenerek tatlandırır. Yüksek olan şeker oranı obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

HAMUR İŞLERİ

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Börek, poğaça bunun gibi benzer hamur işleri normalde de yemek çok yararlı değildir. Özellikle sabahları yemek ise mideye zarar vermektedir. Belli bir süre sonra midenizde yanma olacaktır. Hem çok fazla tüketilen hamur işleri çok çabuk acıktırır. Buda daha hızlı kilo almanıza sebep olur.

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