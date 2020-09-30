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Kahvaltıya gittiği karı kocayı vurup aracında intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde konuşmak için kahvaltıya gittiği çifti silahla vurarak öldüren şahıs, olay yerinden kaçtığı aracında bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde konuşmak için kahvaltıya gittiği çifti silahla vurarak öldüren şahıs, olay yerinden kaçtığı aracında bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zanlı da kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı 690 Evler Mahallesi G-3 Blokta meydana geldi. Cevat Saydam sabah saatlerinde Hüseyin Kumuz ile konuşmak için evlerine kahvaltıya gitti. Cemile (40) ve Hüseyin Kumuz (45) çifti ile birlikte kahvaltı yapan Cevat Saydam (59), iddiaya göre evde Kumuz’un 17 yaşındaki kızına gelen bir SMS üzerine tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saydam, yanında getirdiği tabancayla Kumuz çiftine kurşun yağdırarak öldürdü. Daha sonra hızlıca evde çıkarak 67 AAS 846 plakalı aracına binerek kaçan Saydam, bu kez kendi kafasına sıkarak intihar etti.

"Kaza yaptı sandılar"
İki kişi öldürdükten sonra aynı silahla kafasına sıkarak intihar eden Saydam’ın aracı bu kez yoldan üst yoldan alt yola düştü. Bu sırada çevredeki vatandaşların kaza olduğunu sanarak olay yerine 112 ekibi ve polis istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Saydam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Saydam’ın aracının bulunduğu yerde ve Kumuz çiftinin öldürüldüğü evde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın evde yaptığı inceleme sonrası Hüseyin ve Cemile Kumuz’un cesetleri otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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