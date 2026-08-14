Ruhun hangi ülkeye ait? Güney Amerika mı? Yoksa Avrupa mı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, hemen bu kahve alışkanlıkları testini çözmek!

Kahve alışkanlıklarına göre ruhunun ait olduğu ülkeyi buluyoruz! 1/8 Sabah uyandığında içeceğin ilk kahve nasıl olmalı? Küçük bir fincanda, tek yudumluk ve çok sert. Hiç fark etmez kahve olsun yeter. Yumuşak içimli ve taze demlenmiş. Kocaman bir kupada ve sütlü. 2/8 Peki güne başlarken o kahveyi genelde nerde içersin? İşe giderken uğradığım kahvecide. Balkonda kesinlikle! Yolda içiyorum genelde. Mutfakta rahat rahat içerim. 3/8 Kahvenin yanında olmazsa olmaz eşlikçin bunlardan hangisi? Küçük bir parça bitter çikolata. Daha tatlı bir şey iyi olur. Kurabiye çok iyi oluyor. Eşlikçiye hiç gerek yok kahvenin kendi aroması yeter. 4/8 Peki kahve çekirdeğinin kavrulma derecesi nasıl olmalı? İncecik çekilmiş, geleneksel kavrumlu. Orta-koyu kavrulmuş, şuruplarla ve sütle kolay uyum sağlayan. Hafif veya orta kavrulmuş, asiditesi ve meyvemsi aromaları belirgin. Koyu kavrulmuş, yoğun ve acımtırak. 5/8 Kahvene süt ekleme alışkanlığını sorsak bir de? En fazla bir yudumluk yoğun süt köpüğü Bazen süt eklerim o kadar. Bol sütlü, kremalı veya aromalı bitkisel sütlü. Süt kullanma hiç, çekirdeğin kendi öz aromasını bastırmamalı. 6/8 Gün içinde kahve tüketim rutinin nasıl? 1-2 bardak yeterli. En az 3 oluyor. Sabah içmem yeterli. 4-5 sert kahve iyi gelir. 7/8 Sence en iyi kahve hangisi? Tek yudumda kendine getiren. Mideyi yormayan, içimi rahat olan. Tatlı krizini çözen, ferahlatıcı olan. Yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara içilen. 8/8 Son olarak bir kafeye gittin... Hangisini sipariş verirsin? Günün filtre kahvesi. Espresso veya Americano. Latte. Türk kahvesi.