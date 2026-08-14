KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kahve alışkanlıklarına göre ruhunun ait olduğu ülkeyi buluyoruz!

Sen bize kahve içme alışkanlıklarını anlat biz de ruhunun hangi ülkeye ait olduğunu bulalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Kahve alışkanlıklarına göre ruhunun ait olduğu ülkeyi buluyoruz!

Ruhun hangi ülkeye ait? Güney Amerika mı? Yoksa Avrupa mı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, hemen bu kahve alışkanlıkları testini çözmek!

Kahve alışkanlıklarına göre ruhunun ait olduğu ülkeyi buluyoruz!

1/8

Sabah uyandığında içeceğin ilk kahve nasıl olmalı?

Sabah uyandığında içeceğin ilk kahve nasıl olmalı?
Küçük bir fincanda, tek yudumluk ve çok sert.
Hiç fark etmez kahve olsun yeter.
Yumuşak içimli ve taze demlenmiş.
Kocaman bir kupada ve sütlü.
2/8

Peki güne başlarken o kahveyi genelde nerde içersin?

Peki güne başlarken o kahveyi genelde nerde içersin?
İşe giderken uğradığım kahvecide.
Balkonda kesinlikle!
Yolda içiyorum genelde.
Mutfakta rahat rahat içerim.
3/8

Kahvenin yanında olmazsa olmaz eşlikçin bunlardan hangisi?

Kahvenin yanında olmazsa olmaz eşlikçin bunlardan hangisi?
Küçük bir parça bitter çikolata.
Daha tatlı bir şey iyi olur.
Kurabiye çok iyi oluyor.
Eşlikçiye hiç gerek yok kahvenin kendi aroması yeter.
4/8

Peki kahve çekirdeğinin kavrulma derecesi nasıl olmalı?

Peki kahve çekirdeğinin kavrulma derecesi nasıl olmalı?
İncecik çekilmiş, geleneksel kavrumlu.
Orta-koyu kavrulmuş, şuruplarla ve sütle kolay uyum sağlayan.
Hafif veya orta kavrulmuş, asiditesi ve meyvemsi aromaları belirgin.
Koyu kavrulmuş, yoğun ve acımtırak.
5/8

Kahvene süt ekleme alışkanlığını sorsak bir de?

Kahvene süt ekleme alışkanlığını sorsak bir de?
En fazla bir yudumluk yoğun süt köpüğü
Bazen süt eklerim o kadar.
Bol sütlü, kremalı veya aromalı bitkisel sütlü.
Süt kullanma hiç, çekirdeğin kendi öz aromasını bastırmamalı.
6/8

Gün içinde kahve tüketim rutinin nasıl?

Gün içinde kahve tüketim rutinin nasıl?
1-2 bardak yeterli.
En az 3 oluyor.
Sabah içmem yeterli.
4-5 sert kahve iyi gelir.
7/8

Sence en iyi kahve hangisi?

Sence en iyi kahve hangisi?
Tek yudumda kendine getiren.
Mideyi yormayan, içimi rahat olan.
Tatlı krizini çözen, ferahlatıcı olan.
Yavaş yavaş, tadını çıkara çıkara içilen.
8/8

Son olarak bir kafeye gittin... Hangisini sipariş verirsin?

Son olarak bir kafeye gittin... Hangisini sipariş verirsin?
Günün filtre kahvesi.
Espresso veya Americano.
Latte.
Türk kahvesi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesaiKavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesai
76 yaşında ama herkes 50 sanıyor! Sırrını açıkladı76 yaşında ama herkes 50 sanıyor! Sırrını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.