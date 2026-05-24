Kahve hakkındaki bu bilgilerin kaçı doğru?

Kahve tutkunuysan seni şöyle alalım!

1/10 Kahve çekirdeğinin aslında dalında yetişen kırmızı bir meyve olduğunu biliyoruz. Peki bu meyve görünüm olarak hangisine daha çok benziyor? Kiraz Erik İncir Üzüm

2/10 Kahvenin uyarıcı etkisini Etiyopya'da bir hayvan, bir çalının meyvelerini yedikten sonra reaksiyon göstermişti. Neydi bu hayvan?

3/10 Evde kahve demlerken suyu kaynar kaynamaz (100 derecede) kullanmak, bardaktaki sonuca nasıl yansır sence? Kahve yanar ve tadı acılaşır. Aromalar daha yoğun ortaya çıkar. Kahve daha hızlı demlenir. Kahvenin kafein oranı artar.

4/10 Kahveyi daha uzun süre taze tutmak amacıyla yapılan ama aslında nem ve koku çekerek kahvenin yapısını bozan en yaygın saklama hatası nedir diye sorsak? Buzdolabına koymak. Cam kavanozda saklamak. Kendi paketinde tutmak. Güneş görmeyen dolapta saklamak.

5/10 Sabahları güne başlarken daha yüksek oranda kafein almak isteyen biri, hangi kavrum derecesini tercih etmelidir? Açık kavrum (Light Roast) Orta kavrum (Medium Roast) Koyu kavrum (Dark Roast) Çok koyu kavrum (Very Dark Roast)

6/10 Daha yumuşak içimli türlerin aksine sert, gövdeli ve kafein oranı oldukça yüksek olan kahve çekirdeği türü hangisidir? Robusta Liberica Arabica Excelsa

7/10 İkisi de standart ölçülerde servis edildiğinde, hangisi vücuda daha fazla kafein girmesini sağlar? Bir kupa filtre kahve Americano Bir shot espresso Cortado

8/10 İyi düşün: Tercihini "Decaf" yani kafeinsiz kahveden yana kullanan birini nasıl bir sonuç bekler? Çok düşük miktarda da olsa kafein almış olur. Vücuduna hiçbir şekilde kafein girmez. Sadece kahvenin kokusunu alır, tadı suya benzer. Normal kahvenin iki katı asit alır.

9/10 Özellikle vanilyalı tatlı krema gibi eklemelerle pürüzsüz bir içim sunan Cold Brew (soğuk demleme) yönteminin sıcak demlemelere göre en belirgin tat farkı nedir? Asiditesinin ve acılığının çok daha düşük olması. Suyun kahveyi yakarak daha acı yapması. Kafeinin tamamen yok olması. Çekirdeklerin şişerek gramajının artması.