Mis gibi kokan kahve birçok kişi tarafından çok sevilir. Biriyle içilen kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna inanılır…Evinizde koyu muhabbet eşliğinde kahvenizi yudumlarken küçük aksilikler sonucu kahveniz döküldüyse dert etmeyin. Çünkü ister halıya ister kıyafete dökülsün, kahve lekesinden kurtulmak mümkün. İşte “Kahve lekesi nasıl çıkar?” diyenleri sevindirecek ipuçları.

Kahve lekesi nasıl çıkar? Halıdan kahve lekesi temizleme

İnatçı lekelerle uğraşmak bazen canınızı sıkabilir. Kıyafetlerinize, mobilyalarınıza ve halınıza yer etmiş lekelerle baş etmek kolay olmayabilir. Kahve lekesi de bu inatçı lekelerden biri olabilir ancak kahve lekesi çıkar mı diye dert etmeyin. Çünkü kahve lekesini çıkarmanın birçok çözüm yolu var. Kahve lekesi koyu rengi sebebiyle döküldüğü yerin anında rengini değiştirir ve kötü bir görüntü bırakır. Burada tabii ki kahvenin döküldüğü miktar ve yüzey oldukça önemlidir. Öncelikle kahvenin döküldüğü yüzeyi incelenmeli ve daha sonra kahve lekesini çıkarma yöntemlerine başvurulmalıdır.

İster yeni dökülmüş olsun ister üstünden zaman geçmiş ya da kahve lekesi kurumuş olsun her türlü lekeden kurtulma yöntemi var. Tabii ki bu yöntemlerden en iyi olanı kahve dökülür dökülmez müdahale etmektir. Özellikle halıdan kahve lekesi nasıl çıkar diye kara kara düşünüyorsanız öncelikle kağıt havlu veya temiz bir bez yardımıyla kahvenin fazlasını alın. Burada yaptığınız işlem kahvenin çok derinlere gitmesini engelleyecektir. Daha sonra bir ölçek suya bir ölçek deterjan katarak halıyı temizlemeyi deneyin. Leke çıkmazsa bir leğene eşit miktarda su ve sirke koyarak halıyı sileceğiniz sirkeli suyu hazırlayın. Elinize temiz bir bez alarak sirkeli suya bastırın ve sıkın. Bezle halıdaki kahve lekesini iyice silmeye çalışın. Lekenin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını göreceksiniz. Lekenin çıktığını gördükten sonra durulanmış bir bez veya yeni bir ıslak bez yardımıyla halıdaki sirkeli suyu durulayın.