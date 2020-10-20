Kahve lekesi nasıl çıkar? Halıdan kahve lekesi temizleme

Mis gibi kokan kahve birçok kişi tarafından çok sevilir. Biriyle içilen kahvenin kırk yıl hatırı olduğuna inanılır…Evinizde koyu muhabbet eşliğinde kahvenizi yudumlarken küçük aksilikler sonucu kahveniz döküldüyse dert etmeyin. Çünkü ister halıya ister kıyafete dökülsün, kahve lekesinden kurtulmak mümkün. İşte “Kahve lekesi nasıl çıkar?” diyenleri sevindirecek ipuçları.
İnatçı lekelerle uğraşmak bazen canınızı sıkabilir. Kıyafetlerinize, mobilyalarınıza ve halınıza yer etmiş lekelerle baş etmek kolay olmayabilir. Kahve lekesi de bu inatçı lekelerden biri olabilir ancak kahve lekesi çıkar mı diye dert etmeyin. Çünkü kahve lekesini çıkarmanın birçok çözüm yolu var. Kahve lekesi koyu rengi sebebiyle döküldüğü yerin anında rengini değiştirir ve kötü bir görüntü bırakır. Burada tabii ki kahvenin döküldüğü miktar ve yüzey oldukça önemlidir. Öncelikle kahvenin döküldüğü yüzeyi incelenmeli ve daha sonra kahve lekesini çıkarma yöntemlerine başvurulmalıdır.
İster yeni dökülmüş olsun ister üstünden zaman geçmiş ya da kahve lekesi kurumuş olsun her türlü lekeden kurtulma yöntemi var. Tabii ki bu yöntemlerden en iyi olanı kahve dökülür dökülmez müdahale etmektir. Özellikle halıdan kahve lekesi nasıl çıkar diye kara kara düşünüyorsanız öncelikle kağıt havlu veya temiz bir bez yardımıyla kahvenin fazlasını alın. Burada yaptığınız işlem kahvenin çok derinlere gitmesini engelleyecektir. Daha sonra bir ölçek suya bir ölçek deterjan katarak halıyı temizlemeyi deneyin. Leke çıkmazsa bir leğene eşit miktarda su ve sirke koyarak halıyı sileceğiniz sirkeli suyu hazırlayın. Elinize temiz bir bez alarak sirkeli suya bastırın ve sıkın. Bezle halıdaki kahve lekesini iyice silmeye çalışın. Lekenin yavaş yavaş kaybolmaya başladığını göreceksiniz. Lekenin çıktığını gördükten sonra durulanmış bir bez veya yeni bir ıslak bez yardımıyla halıdaki sirkeli suyu durulayın.
Bir başka yöntem olarak halınızdaki kahve lekesinin üstünü kaplayacak şekilde karbonat dökerek biraz bekletin ve bekledikten sonra ovalamaya başlayın. Leke çıkmaya başladıktan sonra sirkeli bez yardımıyla karbonatı halıdan durulayın. Kahve lekesini halıdan durulamak için en pratik yöntemlerden biri de lekenin üzerine soda döküp biraz beklettikten sonra silmektir. Bu da oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Kahve lekesini halıdan çıkarmak için bu şekilde birkaç yöntem vardır. Kahve lekesi halıdan nasıl çıkar diye saatlerce düşünmeden hangi yöntemi uygulayacağınıza evinizdeki malzemelere bakarak karar verebilir ve işe koyulabilirsiniz.
Giysinizdeki kahve lekesini çıkarmak için çeşitli yöntemlere başvurmadan önce kıyafetinizin yıkanabilir olduğundan emin olun. Aksi halde giysinize daha fazla zarar verebilirsiniz. Eğer giysi yıkanabilir değilse bir kuru temizleyiciden yardım almanızda fayda vardır. Kıyafetiniz yıkanabilir ise ve üzerinize kahve döküldüyse yine erken müdahale en iyi çözüm olacaktır. Bunun için öncelikle kahve dökülmüş kıyafetinizi ters çevirin ve lekenin olduğu yerde buz veya soğuk su gezdirin. Böylece lekenin gevşemesi sağlanmış ve derinlere işlemesi engellenmiş olur. Kahve lekesini temizlerken lekenin ne kadar yoğunluğu azalırsa o kadar iyidir. Bu işlemi yaptıktan sonra kullandığınız bir deterjan ile lekenin üzerini biraz ovalayarak lekenin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Leke hala daha çıkmadıysa giysiyi içinde deterjan olan bir sıcak suda bekletebilirsiniz. Bu sayede kahve lekesi çıkacaktır. Bekletme işlemi özellikle kurumuş kahve lekelerinde önemlidir. Kurumuş kahve lekesini deterjanlı suda beklettikten sonra karbonatla ovalayarak çıkarabilirsiniz.
Mobilyaya dökülen kahve lekesi giysi veya halıya dökülen kahve lekesinden daha kolay çıkar gibi görünse de kahve lekesinin mobilyanızda bırakacağı hasar göz önüne alındığında diğerleri gibi erken müdahale gerektirebilir. Lekeyi geç görür veya daha sonra uğraşmak adına müdahaleyi ertelerseniz gerçekten lekenin çıkması bir hayli zorlaşacaktır. Bu yüzden mobilyanıza dökülen kahve lekesini çıkarmak için ağartıcı içermeyen bir deterjan yardımıyla lekenin olduğu bölgeyi zarifçe silmeniz gerekir. Lekeyi geç fark ettiyseniz ve deterjan ile çıkaramadıysanız karbonat veya sirke yardımıyla mobilyanızdan rahatlıkla kahve lekesini çıkarabildiğinizi göreceksiniz.
Duvardaki kahve lekesini çıkarmak için temiz ve ıslak bir bez ile duvardaki lekeyi çok bastırmadan silmeye çalıştıktan sonra beze deterjan dökerek duvarı yine hafif dokunuşlarla silebilirsiniz. Duvardaki boyayı aşındırmamak veya rengini ağartmamak adına ne kadar ölçülü hareketler yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Özellikle yeni boyanmış duvarlarda çok dikkatli olunması gerekir.
Kağıttaki kahve lekesini çıkarmaya çalışmak belki de en zorlu kahve lekesi çıkarma işlemlerinden biridir. Öncelikle kağıdın cinsi ve kalitesi çok önemlidir. 3. sınıf hamur kağıtlardan kahve lekesini çıkarmak neredeyse imkansızken 1. ve 2. sınıf hamur kağıtlardan lekeyi çıkarma şansı daha fazladır. Öncelikle kahve dökülen kağıdın altına bir bez veya kağıt havlu yerleştirerek kahvenin yayılmasını önlemek gerekir. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla zarifçe silme işlemi yapılabilir. Burada kağıda zarar vermemek için gerçekten temkinli hareket etmek gerekir. Yoksa kahve lekesinden daha kötü bir görüntü ortaya çıkabilir. Kağıttan kahve lekesi çıkarma işlemi ne yazık ki lekeyi tamamen çıkarmaktan daha çok lekenin yayılmasını önlemekten ibarettir.
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