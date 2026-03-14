Kahve makinesini temizlemenin en pratik yolları

1.Kireçleri çözmek için beyaz sirke kullanın.



Kahve makinesinde oluşan kireçleri çözebilmenin en etkili yollarından biri beyaz sirke kullanmak! Su haznesinin yarısına su, diğer yarısına da beyaz sirke ekleyin. Normal demleme döngüsünde çalıştırın. Bu yöntemle kireç kalıntıları çözünmeye başlar! Daha sonra makineyi birkaç kez duru suyla çalıştırmayı unutmayın.

Su akışının iyileştiğini göreceksiniz ve kahve tadı daha belirgin olacak!

2.Günlük olarak demleme hazinesini durulayın.

3.Düzenli bir şekilde filtre tutucuları temizleyin.

Kullandıktan hemen sonra demleme hazinesini durulamalısınız. Böylece kalıntı olmasının önüne geçersiniz! Peki, bu kalıntılar nedir? Kahve yağları! Bu yağlat yüzünden kahvenizde acı bir tat oluşabilir. Bu yüzden ılık bir suyla hızlıca durulayabilirsiniz.Günlük temizlik sayesinde derin temizlik ihtiyacınız azalacaktır!



Yine kahve yağlarının en çok biriktiği yerden biri! Eğer filtre tutucuları düzenli bir şekilde yıkamazsınız kötü kokular oluşabilir. Bu yüzden ılık suyla ve yumuşak bir fırçayla düzenli olarak temizlemelisiniz. Bunu haftada bir yapabilirsiniz! Filtrenin delikleri açık olduğu zaman su akışı da düzgün olur.

Temiz filtrenin aynı zamanda temiz bir kahve olduğunu unutmayın!

4.Cam sürahi kısmını karbonatla parlatın.



Cam sürahi kısımları bir süre sonra matlaşabilir. Bunun için bir çay kaşığı karbonat ve ılık su yeterli olacaktır! Doğal temizleyici olan karbonat camı çizmeden temizler ve kahve yağlarını bir güzel çözer. Duruladığınız zaman camın parlaklığının geri geldiğini göreceksiniz.

Kimyasallardan uzak durarak da kahve deneyimini güzelleştirebilirsiniz...

5.Buhar çubuğu varsa kullanım sonrası temizleyin.

6.Haftada bir su haznesini yıkayın.

Sütü köpürtmek için olan bu çubuk süt kalıntılarından dolayı hemen kirlenebilir. Bu yüzden kullandıktan sonra nemli bir bezle silebilirsiniz. Sütlerin orada kurumasını istemeyiz! Ayrıca buhar vererek içini de temizleyebilirsiniz.Makineye iyi bakarsanız performansı da iyi olmaya devam edecektir!



Su koyuyoruz zaten deyip geçmeyin! Mineral birikimi ve biofilm oluşabilir. Bu yüzden haftada bir çıkararak yıkamalısınız. Ilık su ve deterjan kullanmak yeterli olur. İyice duruladığınız zaman kimyasal kalıntılar olmasının da önüne geçersiniz. Temiz hazne sayesinde suyun tadını korursunuz.

Bu minik alışkanlık sayesinde temiz kahvelerinizi yudumlarsınız!

7.Dış yüzeyi nemli bir bezle silin.



İç temizliği yaptık bitti diyemeyiz! Makinenin dış kısmında da toz ve yağlar birikebilir. Bu yüzden nemli bir bezle silmeniz yeterli olacaktır. Düzenli bir şekilde silerseniz parlak görünmeye devam eder! Kahve lekeleri yüzeye yapışmamız olur ve temiz makine sayesinde mutfağınız daha estetik görünür.

8.Zor noktaları yumuşak fırçalarla temizleyin.

Dar alanlara da kahve tozları birikebilir. Küçük ve yumuşak fırçalarla bu bölgelere ulaşabilirsiniz. Öğütülmüş kahveler nemle birleştiği anda yapışır... Bu fırçalar sayesinde o kalıntılara rahatça ulaşabilirsiniz. Detay temizliği sayesinde kahveniz daha lezzetli olur!