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Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks

Kahve içmeyi aceleye getirilmiş bir sabah rutininden ya da sadece uyanma zorunluluğundan çıkarıp, günün en özel anına dönüştürmek elinizde. Büyük bütçeler ayırmadan da kahve deneyiminizi premium bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks

1. Çekirdeği taze öğütün.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 1

Kafe kalitesinde kahve lezzetinin olmazsa olmazı taze öğütülmüş çekirdekten kahvedir. En sevdiğiniz çekirdekleri hazneye ekleyin, kahvenizi seçin ve öğütücünüze bırakın. Öğütme ayarını damak zevkinize göre inceden kalına 12 farklı ayar içerisinden seçin.

2. Tek dokunuşla demleyin.

En sevdiğiniz kahveye tek bir dokunuşla ulaşın. Sezgisel dokunmatik ekranı, tek dokunuşla demleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle zahmetsizce kahve yapmanızı sağlar. Basit arayüzü sayesinde evde kafe lezzetinde kahvelerin keyfini çıkarın.

3. Ekstra shot ekleyin.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 2

Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat elde edin. Extra shot işlevi kahvenize acılık katmadan daha belirgin bir aroma katar. Bu özelliği önceden öğütülmüş kahve kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifinde kullanabilirsiniz.

4. Seramik kupa kullanın.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 3

Sıradan fabrikasyon kupaları tamamen hayatınızdan çıkarın. Avucunuza tam oturan el yapımı bir seramik kupa, kahvenin sıcaklığını ve dokusal hazzını üst seviyeye taşır.

5. İpeksi süt köpüğü!

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 4

Evde latte veya cappuccino yaparken süt köpüğünün kalitesine önem verin. Sütü ideal sıcaklıkta ipeksi bir mikro köpüğe dönüştüren sistemler, evinizi üçüncü nesil bir kahveciye dönüştürür.

6. Kaliteli su seçin.

Bir fincan kahvenin neredeyse tamamının sudan oluştuğunu unutmayın. Musluk suyu yerine ideal mineral dengesine sahip arıtılmış su kullanmak, çekirdeğin gizli aromalarını tamamen açığa çıkarır.

7. Doğal tatlandırıcılar deneyin.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 5

Kahvenizi tatlandırırken yapay şuruplardan tamamen uzak durun. Gerçek vanilya çubukları, organik akçaağaç şurubu veya bir çimdik kaliteli seylan tarçını ile doğal aromalar yaratın.

8. Kahve köşesi tasarlayın.

Evinizde sadece bu ritüele özel şık bir alan tasarlayın. Cihazınızın öne çıktığı, minimalist ve düzenli bir kahve istasyonu oluşturarak göz zevkinizi besleyin.

9. Gurme ikramlar eşleştirin.

Kahve bağımlılığını gerçek bir keyif seansına dönüştüren 10 küçük lüks 6

Kahve yanına sıradan atıştırmalıklar koymaktan vazgeçin. Tek bir parça nitelikli bitter çikolata veya taze bir kruvasan ekleyerek kahve anınızı gastronomi deneyimine dönüştürün.

10. Ekrana bakmayı bırakın.

En büyük lüksün kendinize ayırdığınız zaman olduğunu hatırlayın. Kahvenizi yudumlarken ekranlardan uzaklaşın ve sadece o ana odaklanacağınız 10 dakikalık bir sessizlik yaratın.

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Philips Kahve Philips Ev Aletleri
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