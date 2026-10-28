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Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler

Güne başlamanın, gün ortasında enerji yenilemenin ve akşam dinlenmenin en güzel yollarından biri kahve içmek! Peki, siz de her gün aynı kahveyi içmekten sıkıldınız mı? Gelin, birlikte evde yapabileceğiniz farklı kahvelere bakalım!

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler

Vanilyalı Latte

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 1

Latte seven biriyseniz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz! Espresso ve sütle hazırlayabileceğiniz bu kahve, vanilyanın tatlı aromasıyla bir araya geldiğinde harika oluyor! Bir shot espresso, sıcak süt ve az miktarda vanilya özütü ya da vanilya şurubu işinizi görecektir!

Mocha

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 2

Kahve ve çikolata bir araya geldiğinde harika bir tat oluşuyor! Özellikle çikolata seven biriyseniz kesinlikle hoşunuza gidecek. Espresso, süt ve kakao ya da eritilmiş çikolatayı bir araya getirerek elde edebilirsiniz!

Buzlu Latte

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 3

Havalar ısındığı zaman soğuk kahvelere geçiş yapabilirsiniz! Bir shot espresso hazırlayın. Ardından uzun bir bardağa buz küplerinizi koyun ve soğuk sütünüzü ekleyin! Yaz aylarında ferahlatıcı bir alternatif olabilir!

Dalgona Kahvesi

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 4

Bir zamanlar sosyal medyada popüler olan o kahveyle geldik! Bu sefer kahve makinesine ihtiyacınız yok. Granül kahve, şeker ve sıcak suyu eşit miktarda koyarak bir kapta çırpın. Açık renkli, yoğun ve köpüklü bir karışım elde etmeniz gerekiyor. Sonra süt ve köpüğü bir araya getirin!

Tarçınlı Latte

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 5

Baharatlı ve sıcak aromalı bir kahve arıyorsanız tarçınlı latteyi denemelisiniz! Bir shot espresso, ısıtılmış süt ve az miktarda tarçın işinizi görecektir! İsterseniz çok az bal ya da şekerle tatlandırabilirsiniz.

Affogato

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 6

Kahve ve tatlıyı aynı anda tüketmek isteyenler hemen bu tarife baksın! Vanilyalı dondurmanın üzerine sıcak espresso dökerek hazırlıyorsunuz. Küçük bir kaseye ya da bardağa bir top vanilyalı dondurma koymanız yeterli olacaktır!

Buzlu Karamel Latte

Kahve severlerin evde denemek isteyeceği farklı kahveler 7

Kahvesini tatlı sevenler kesinlikle denemeli! Karamelin o yoğun tadı süt ve kahveyle birleşince yumuşak bir kahve elde ediyorsunuz. Bir shot espresso, soğuk süt, buz ve karamel şurubu kullanabilirsiniz. Karamel tatlı olacağı için ekstra şekere ihtiyaç olmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kahve
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