Sabah uyandığında ilk düşündüğün şeye göre senin bugün içmen gereken kahve hangisi?

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Alarm çaldığı o ilk saniye aklından geçen cümle genellikle ne oluyor?
Lütfen hafta sonu olsun, lütfen...
Bugün o sunumu mahvedeceğim, kesin!
Dün gece rüyamda neden eski sevgilimle uçan halıda lahmacun yiyorduk ya?
Bugün harika bir gün olacak, yataktan fırlamalıyım!
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Sabah seni en çok zorlayan şey nedir?
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Sabahın ilk 15 dakikasını nasıl geçirirsin?
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Sabah kahvaltısı için bunlardan hangisini seçersin?
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Sabah seni en mutlu edecek küçük şey bunlardan hangisi?
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Gözünü açınca ilk baktığın şey hangisi?
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Sabah giyeceğin kıyafete karar verirken neye öncelik verirsin?
Rahat olmasına öncelik veririm.
Havanın durumuna bakarım.
Şık görünmesine öncelik veririm.
Ruh halime uygun olmasına öncelik veririm.
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Sabah radyoda veya çalma listende ilk hangi tarz şarkının çalmasını istersin?