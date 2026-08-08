Sabah uyandığında ilk düşündüğün şeye göre senin bugün içmen gereken kahve hangisi?

1/8 Alarm çaldığı o ilk saniye aklından geçen cümle genellikle ne oluyor? Lütfen hafta sonu olsun, lütfen... Bugün o sunumu mahvedeceğim, kesin! Dün gece rüyamda neden eski sevgilimle uçan halıda lahmacun yiyorduk ya? Bugün harika bir gün olacak, yataktan fırlamalıyım!

2/8 Sabah seni en çok zorlayan şey nedir? Yataktan kalkmak. Hazırlanmak. Konuşmak. Karar vermek.

3/8 Sabahın ilk 15 dakikasını nasıl geçirirsin? Telefonda gezinirim. Sessizce hazırlanırım. Yoga yaparım. Kahvemi demlerim.

4/8 Sabah kahvaltısı için bunlardan hangisini seçersin? Kruvasan Simit Tost Meyve

5/8 Sabah seni en mutlu edecek küçük şey bunlardan hangisi? Uzun bir kahvaltı. Erken biten işler. Güzel bir mesaj. Yeni bir fikir.

6/8 Gözünü açınca ilk baktığın şey hangisi? Telefon Saat Pencere Tavan

7/8 Sabah giyeceğin kıyafete karar verirken neye öncelik verirsin? Rahat olmasına öncelik veririm. Havanın durumuna bakarım. Şık görünmesine öncelik veririm. Ruh halime uygun olmasına öncelik veririm.