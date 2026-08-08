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Sabah uyandığında ilk düşündüğün şeye göre senin bugün içmen gereken kahve hangisi?

Sabah gözünü açtığında aklından geçen ilk düşünce, fark etmesen bile gününün nasıl geçeceği belirliyor. Soruları cevapla sana düşüncene göre içmen gereken kahveyi söyleyelim!

Sabah uyandığında ilk düşündüğün şeye göre senin bugün içmen gereken kahve hangisi?

Başlıyoruz! 👇

Sabah uyandığında ilk düşündüğün şeye göre senin bugün içmen gereken kahve hangisi?

1/8

Alarm çaldığı o ilk saniye aklından geçen cümle genellikle ne oluyor?

Alarm çaldığı o ilk saniye aklından geçen cümle genellikle ne oluyor?
Lütfen hafta sonu olsun, lütfen...
Bugün o sunumu mahvedeceğim, kesin!
Dün gece rüyamda neden eski sevgilimle uçan halıda lahmacun yiyorduk ya?
Bugün harika bir gün olacak, yataktan fırlamalıyım!
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Sabah seni en çok zorlayan şey nedir?

Sabah seni en çok zorlayan şey nedir?
Yataktan kalkmak.
Hazırlanmak.
Konuşmak.
Karar vermek.
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Sabahın ilk 15 dakikasını nasıl geçirirsin?

Sabahın ilk 15 dakikasını nasıl geçirirsin?
Telefonda gezinirim.
Sessizce hazırlanırım.
Yoga yaparım.
Kahvemi demlerim.
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Sabah kahvaltısı için bunlardan hangisini seçersin?

Kruvasan
Simit
Tost
Meyve
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Sabah seni en mutlu edecek küçük şey bunlardan hangisi?

Sabah seni en mutlu edecek küçük şey bunlardan hangisi?
Uzun bir kahvaltı.
Erken biten işler.
Güzel bir mesaj.
Yeni bir fikir.
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Gözünü açınca ilk baktığın şey hangisi?

Telefon
Saat
Pencere
Tavan
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Sabah giyeceğin kıyafete karar verirken neye öncelik verirsin?

Sabah giyeceğin kıyafete karar verirken neye öncelik verirsin?
Rahat olmasına öncelik veririm.
Havanın durumuna bakarım.
Şık görünmesine öncelik veririm.
Ruh halime uygun olmasına öncelik veririm.
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Sabah radyoda veya çalma listende ilk hangi tarz şarkının çalmasını istersin?

Sabah radyoda veya çalma listende ilk hangi tarz şarkının çalmasını istersin?
Pop
Rock
Elektronik
Klasik
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philips kahve makinesi Philips Yaşam Kategorisi Philips Kahve Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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