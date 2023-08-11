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Kahvehanede dehşet! Cezaevinden tahliye olduğu gün...

11.08.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da Harun Açıkgöz (22) kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın'ı (20), bıçaklayarak öldürdü. Açıkgöz'ün aynı gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Açıkgöz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İşte detaylar...

Kahvehanede dehşet! Cezaevinden tahliye olduğu gün...

Dehşete düşüren olay, önceki gün, gece saatlerinde Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet olan Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) kahvehanede karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Emre Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TAHLİYE OLDUĞU GÜN CİNAYET İŞLEDİ

Jandarma ekipleri, olayda kullandığı bıçakla birlikte Açıkgöz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Açıkgöz, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Açıkgöz'ün 2 ay önce Kozcağız beldesinde kayınvalidesinin oturduğu evi kundaklayarak, yangın çıkardığı ve bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi. Açıkgöz'ün tahliye olduğu gün beldeye geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi.

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Emre Yalçın, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla, gözyaşları arasında toprağa verildi.

(DHA)

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