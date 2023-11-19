HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

19.11.2023 18:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kahvehanede çıkan kavga kanlı bitti. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, bölgeye il merkezinden çok sayıda çevik kuvvet ekibi de sevk edildi.

Kahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartıştı.

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş açılması sonucu, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW079915_05

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Yaralılardan Emrah D. ve Erdal D. Bafra'da bulunan özel bir hastaneye, Burhan B. ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA-20231119-32965916-32965912-SAMSUNDA_SILAHLI_KAVGADA_1_KISI_OLDU_3_KISI_AGIR_YARALANDI
Hayati tehlikeleri bulunan Erdal D. ve Burhan B. hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AA-20231119-32965916-32965911-SAMSUNDA_SILAHLI_KAVGADA_1_KISI_OLDU_3_KISI_AGIR_YARALANDI

ÇEVİK KUVVET VE JANDARMA GENİŞ ÖNLEM ALDI

Yaralı yakınları da hastanelere akın etti. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Samsun'dan ilçeye sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

AW079915_04

Çevik kuvvet polisi Samsun'da yaralıların bulunduğu hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı şüphelilerin tedavileri sonrası gözaltına alınacağı bildirildi. (AA-İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM'de zincirleme kaza! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandıTEM'de zincirleme kaza! 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Boş daireyi ilaçlattı, 4 kişinin zehirlenmesine sebep olduBoş daireyi ilaçlattı, 4 kişinin zehirlenmesine sebep oldu
Sürücüler zor anlar yaşadı Sürücüler zor anlar yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Metin Uca'nın cenaze namazında tepki çeken anlar! İmamın cenaze namazını kılarken bölüp...

Tehdit etmişlerdi! İsrailli şirketin gemisini ele geçirdiler

Tehdit etmişlerdi! İsrailli şirketin gemisini ele geçirdiler

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında yeni iddianame!

400 milyon liralık vurgun! Ucuz otomobil almak isterken dolandırıldılar

400 milyon liralık vurgun! Ucuz otomobil almak isterken dolandırıldılar

Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

Genç yarış motoru sürücüsünün feci ölümü: Vücut bütünlüğü bozuldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.