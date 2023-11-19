Kahvehanede silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartıştı.

Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada silahla ateş açılması sonucu, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. ağır yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Yaralılardan Emrah D. ve Erdal D. Bafra'da bulunan özel bir hastaneye, Burhan B. ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayati tehlikeleri bulunan Erdal D. ve Burhan B. hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEVİK KUVVET VE JANDARMA GENİŞ ÖNLEM ALDI

Yaralı yakınları da hastanelere akın etti. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Samsun'dan ilçeye sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevik kuvvet polisi Samsun'da yaralıların bulunduğu hastanelerde de geniş güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı şüphelilerin tedavileri sonrası gözaltına alınacağı bildirildi. (AA-İHA)





