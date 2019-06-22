HABER

Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kahveye girmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1 kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Kaza, geçen hafta Yenice Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kahveye girdi. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kahvede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı. Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. ​Kazanın, yandaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin, kahveye doğru ilerlediği görüldü. Bu sırada kıraathane önünde bulunan 1 kişinin son anda kaçarak kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduKahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Traktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldüTraktör devrildi; sürücü ve torunu yaralı, kızı öldü
Erzincan’da inek kurtarma operasyonuErzincan’da inek kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.