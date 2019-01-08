Kainat güzeli Sthefany Gutierrez'in estetikli olduğu ortaya çıktı

Miss Universe (Kainat ) Güzellik Yarışması, İspanya adına yarışan ilk transseksüel yarışmacının etrafında dönen tartışmalar son buldu. Bir plastik cerrahın açıklamaları sonrası güzellik yarışmalarında estetik tartışmaları alevlendi.

Hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan plastik cerrah Froilan Paez’in paylaşımlarından birinin, bu yıl Miss Universe (Kainat) Güzellik Yarışması’nda üçüncü olan Venezuela Güzeli’ne ait olduğu ortaya çıktı.

Paez, Instagram paylaşımında, 2017 Venezuela Güzeli Sthefany Gutierrez’e uyguladığı estetik dokunuşları farklı açılardan gösterdi.

Plastik cerrah, ameliyat ettiği hastasının kraliçe seçilmesinden gurur duyduğunu ifade ederek, “En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas” yorumunu yaptı.

Güzellik kraliçesi de doktorunun profesyonel dokunuşuna teşekkür ederek sosyal medya paylaşımına şöyle yanıt verdi: “En iyisi! Yakında görüşürüz!”

Bu, cerrahın güzellik yarışmasına katılan ilk hastası değil. Bugüne kadar doktorun özelikle burun estetiği yaptığı pek çok kişi güzellik yarışmalarında yer aldı.