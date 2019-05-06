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Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, dev ateşin yakılmasıyla başlayan Kakava Hıdrellez Şenlikleri; Saraçlar Caddesi'nde yumurta tokuşturma, niyet çekimi ve Roman havaları ile son buldu.

Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, dev ateşin yakılmasıyla başlayan Kakava Hıdrellez Şenlikleri; Saraçlar Caddesi'nde yumurta tokuşturma, niyet çekimi ve Roman havaları ile son buldu.
Edirne Belediyesi'nce 5- 6 Mayıs'ta düzenlenen Kakava Hıdrellez Şenlikleri kapsamında son etkinlik, kentin en işlek caddesi Saraçlar'da gerçekleştirildi. Baharın gelişini kutlayanlar, günün anısına konulan 'çiçekli festival' dekorasyonunun altında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da katıldığı etkinlikte gelenek gereği yumurta tokuşturuldu ve niyet çekimi yapıldı. Tanrıkulu, ilk yumurta tokuşturmayı, kadın gazetecilerden Seyide Esen ile yaptı. Yoğun ilginin olduğu etkinliğe katılanlar, sepetten dilek çekti. Şarkılar eşliğinde cadde üzerinde oynayanlar, eğlenceli vakit geçirdi. Festivalin final etkinliğinde ayrıca katıldıkları yarışmada Marmara bölge ikincisi olan Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösteri yaptı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, baharı karşılamanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Bahar, hayatın ve yaşamın kaynağı. Bütün insanların mutlu olduğu zamanlar. Edirne'de baharı karşıladık. Ülkemize ve bütün dünyaya mutluluklar diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final Kakava Hıdrellez Şenlikleri'nde renkli final

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