Kakava Şenliği'ne davul- zurnalı davet

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) - EDİRNE Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs'ta, Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Şenlik hazırlıklarının yapıldığı kentte Roman çeribaşı Hamdi Kopça, davul-zurnalı sokak turuyla vatandaşları şenliklere davet ediyor.

Edirne'de pazar günü dev ateşin yakılmasıyla Kakava Hıdırellez Şenlikleri kutlanacak. Romanların çeribaşı Hamdi Kopça, müzisyen ekibiyle kentte esnafı gezip şenliklere davet ediyor. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde tur atan Kopça ve arkadaşları renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı saten kıyafeti ve başındaki çiçeğiyle dikkat çeken çeribaşı Hamdi Kopça, bu yıl herkesi şenliklere beklediğini söyledi. Kopça, "Çeribaşı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da esnafı şenliklere davet ediyoruz. Bu bizim geleneğimiz, bayramımız" dedi.

Kentte karton toplayarak geçimini kazanan Sibel Koç, şenlikler nedeniyle evlerini bir hafta önceden temizleyerek hazırlandıklarını belirterek, "Kakava'da evlerimizin önünde ateş yakarız, oyunlar oynuyoruz. Kakava hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Evlerimizi sıvadık, temizledik. Hafta sonu yapılacak şenlikleri bekliyoruz. Şenlikler geldi ama biz çalışıyoruz. Karton toplayarak evime katkıda bulunuyorum. Şenliklere kadar toplayacağız, Kakava günü eğleneceğiz" diye konuştu.

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs'ta, Sarayiçi'nde öğlen saatlerinde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Şenlik, ertesi gün şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanların geleneklerini yerine getirmesiyle devam edecek.

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