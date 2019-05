Kakava Şenlikleri at yarışları ile başladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi'nin organizasyonuyla Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında geleneksel düzenlenen at yarışlarında Yalçın Derebeyi'nin 'On Numara' isimli atı birinci oldu.

Edirne'de Kakava Hıdırellez Şenlikleri; bugün at yarışlarıyla başladı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen at yarışlarının bu yıl 8'incisi düzenlendi. Edirne Kapalı Cezaevi yanındaki alanda gerçekleştirilen at yarışında romanlar, davul zurna eşliğinde eğlenerek, baharın tadını çıkardı. Daha sonra 9 at yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki pistte mücadele etti. Yarışta, Yalçın Derebeyi'nin '10 Numara' isimli atı birinci, Güven Serbestoğlu'nun 'Suriyeli' isimli atı ikinci, Murat Baltadan'ın bindiği 'Tilbe' isimli at ise üçüncü oldu.

Yarışta bazı atların pistin dışına çıkması ve romanların göbek atarak yarışları izlemesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan birinci gelen atın sahibe tam altın, ikinciye yarım ve üçüncü gelen atın sahibine çeyrek altın hediye etti.

