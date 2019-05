Kakava Şenlikleri kapsamında at yarışları düzenlendi

EDİRNE (AA) - Romanlar, Kakava - Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen at yarışlarında hünerlerini sergiledi.

Edirne Kapalı Cezaevi önündeki boş arazide oluşturulan yarış alanına gelen Romanlar, yarış öncesinde davul - zurna eşliğinde eğlendi.

Yarışlarda 9 at, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda bitiş çizgisine gelebilmek için yarıştı.

Yalçın Derebeyi'nin sahibi olduğu On Numara adlı at birinci, jokeyliğini Güven Serbestoğlu'nun yaptığı Suriyeli isimli at ikinci, Murat Baltadan'ın Tilbe adını verdiği at ise üçüncü oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Derebeyi'ne tam altın, Serbestoğlu'na yarım altın, Baltadan'a ise çeyrek altın armağan etti.

Gürkan, yaptığı konuşmada, Kakava - Hıdırellez Şenlikleri kapsamında at yarışlarının bu yıl sekizincisini düzenlediklerini söyledi.

Bir yanlışı düzeltmek istediğini ifade eden Gürkan, "Medyada da çıkıyor zaman zaman. Bu atlar yük atı değil. Bunlar daha önce yarışlarda koşmuş, çeşitli nedenlerle çıkarılmış yarışlardan ve vatandaşlarımız almış farklı amaçlarla kullanıyor. Hepsi daha önce yarışlarda koşmuş yarış atlarıdır." diye konuştu.

Kakava - Hıdrellez Şenlikleri akşam Kakava ateşinin yakılmasıyla devam edecek.