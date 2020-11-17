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  4. Kaktüslere dalan bisikletçinin vücuduna sayısız diken battı

Kaktüslere dalan bisikletçinin vücuduna sayısız diken battı

17.11.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Kaktüslere dalan bisikletçinin vücuduna sayısız diken battı

Amatör bir bisikletçi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bisiklet sürerken kaza yapıp kaktüslerle dolu çalıya düştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

The Sun’ın haberine göre, Diego Moreno isimli bisikletçi yaptığı açıklamada, kazadan önce önünde üç bisikletçi daha olduğunu ve yoldaki çukuru görmediğini belirtti.

Moreno, başına daha kötü şeyler gelmiş olabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Tanrıya şükür ki gözlük ve kask takıyordum ve yüzüm ya da kafam yaralanmadı. Dikenlerin batma şekli beni kör edebilirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde amatör bisikletçinin vücuduna sayısız diken battığı görüldü.

Yoldan geçenlerse, şanssız bisikletçinin vücudundan kaktüsleri çıkartmaya çalıştı.

Moreno’nun daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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