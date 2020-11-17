Kaktüslere dalan bisikletçinin vücuduna sayısız diken battı

The Sun’ın haberine göre, Diego Moreno isimli bisikletçi yaptığı açıklamada, kazadan önce önünde üç bisikletçi daha olduğunu ve yoldaki çukuru görmediğini belirtti.

Moreno, başına daha kötü şeyler gelmiş olabileceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Tanrıya şükür ki gözlük ve kask takıyordum ve yüzüm ya da kafam yaralanmadı. Dikenlerin batma şekli beni kör edebilirdi.

What a bunch of pricks. pic.twitter.com/sE573zZRqK — Klara Sjöberg (@klara_sjo) October 30, 2020

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde amatör bisikletçinin vücuduna sayısız diken battığı görüldü.

Yoldan geçenlerse, şanssız bisikletçinin vücudundan kaktüsleri çıkartmaya çalıştı.

Moreno’nun daha sonra hastaneye kaldırıldı.

