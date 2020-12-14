Kalaslı saldırgan onlarca kişinin önünde dehşet saçmış

Galata Köprüsü alt geçidinde 4 Ekim 2020'de saat 03.00 sıralarında bir şehir eşkıyası tarafından işlenen korkunç cinayetle ilgili dava dosyasına yeni güvenlik kamera kayıtlarının girdiği öğrenildi. Görüntülerde bıçakla tehdit ederek para istediği Hüseyin Sezer'i, başına kalasla birkaç kez vurarak öldüren sanık Doğan Uslu'nun, olay yerine giderken insanlara sataştığı, taşkınlık yaptığı ve trafiği durdurduğu görüldü. Görüntülerde sanık Doğan Uslu'nun sarhoş halde yolda yürürken agresif davranışlarıyla insanları tedirgin ettiği dikkat çekiyor. Ailenin avukatı Maşallah Maral, savcılığın titiz bir çalışmayla ortaya çıkardığı güvenlik kamerası görüntülerinde, sanığın olay gecesi nasıl bir durumda olduğunun açıkça görüldüğünü söyledi. Maral “Görüntüler gösteriyor ki sanığın olay öncesinde de taşkın ve agresif hareketleri var, çevreye zarar veriyor. Alkollü olduğu görülen sanığın muhtemelen parası da bitince müvekkilim ve arkadaşlarına bıçak göstererek para istiyor. Verilen 5 TL'yi beğenmeyince yere atıp, orda bulunan kalasla müvekkilimin kafasına vuruyor. Ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce de olay yerinden kaçıyor. Bu görüntüler de bir kez daha gösterdi ki olayda hem kasten adam öldürme hem de nitelikli yağma suçu gerçekleşmiştir" dedi.

ALT GEÇİTTE KAMERA OLMAMASI BÜYÜK BİR EMNİYET ZAAFİYETİ Avukat Maral, olayın gerçekleştiği bölgenin Türkiye'nin en yoğun turist ağırlayan bölgesi olmasına rağmen alt geçitte güvenlik kamerası ve yeterli ışıklandırma olmamasının büyük bir emniyet zafiyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız araştırmalarda gördük ki bu bölgede hemen her gün birkaç vaka yaşanıyor. Ne belediye bir ışıklandırma yapıyor ne de emniyet MOBESE kamerası koyuyor. Savcılığın titiz çalışması sonucu bu güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi ve dosyaya sunuldu. Alt geçitte güvenlik kamerası olmadığı için olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin görüntü yoktu. Sanığın alt geçide gelmeden önceki görüntülerine savcılığın titiz çalışması ile yeni ulaşıldı. Görüntülerde yaya alt geçidine gelmeden önce de sanığın taşkın ve agresif hareketlerde bulunduğu çevreye zarar verdiği açıkça görülüyor. Alkollü ve parası bitince çevresindeki insanlardan para istiyor. Müvekkilim ve arkadaşlarından da para istiyor, verilen parayı beğenmeyince olay çıkartıyor yerdeki kalasla cinayeti işliyor. Dolayısıyla kasten öldürme ve elindeki bıçağa başvurarak para talep istemesiyle nitelikli yağma suçun dan yargılama yapılarak ceza verilmesini bekliyoruz"