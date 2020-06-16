Kalbe, şekere, bağışıklığa iyi geliyor! İşte her mutfakta bulunan o besin...

Yılın her mevsiminde bulabileceğiniz soğanların iyi geldiği hastalıklar gerçekten insanı şaşırtıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kalp sağlığını koruyor. Diyabet hastalığını önleyici ve aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Bağırsak, kolon ve mide başta olmak üzere birçok kanser çeşidini de önlüyor. Ayrıca dış güzelliğimizin olmazsa olmazı saçlarımızın da koruyucusu ve cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor.
KANSERE KARŞI KORUYOR
Soğan, bu sebzeyi çok seven ve tüketen insanlarda, mide başta olmak üzere, kalın bağırsak, prostat ve yemek borusu kanserleri gibi birçok kanser çeşidinin oluşumunu engelliyor. Antioksidan özelliği sayesinde insan vücudunda çeşitli sebeplerle oluşmuş olan tümörün de büyümesini durduruyor.
KALBİN EN İYİ DOSTU
Soğanlar, kandaki yağ çeşitlerinden biri olan trigliseridleri ve kolesterolle savaşan antioksidan ve benzeri şifalı maddeleri içermesi nedeniyle kalp rahatsızlıklarının görülme riskini azaltıyor. Enfeksiyonları önleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyon oluşumunu engelliyor ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Tüm bu faydalarının bir sonucu olarak ve yapılan deneylerle de tespit edildiği üzere kolesterolle ciddi anlamda savaşıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATIYOR
Soğan, sindirimi kolaylaştıran, bağırsak bakteri varlığını koruyan ve bağışıklık sistemini de destekleyen zengin bir probiyotik deposudur. Probiyotikler, faydalı bağırsak bakterileri olup lifli besinleri de kapsarlar.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
25 farklı antioksidan çeşidi içerdiği bilinen soğan, çok faydalı bir antioksidan deposu olarak karşımıza çıkıyor. En başta kırmızı soğanın içerdiği antioksidanlar, bağışıklık sistemi için büyük yararlar sağlıyor. Ayrıca iyi bakteriler olan probiyotik sayısını çoğaltarak bağışıklığın iyileşmesine yardımcı oluyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
Soğan, yüksek kan şekeri oluşumuna engel olarak dengelenmesini sağlıyor. Böylece diyabet ve prediyabet hastalarının şeker dengesini kontrol altında tutarak açlık kan şekerinin düzenlenmesinde önemli bir görev üstleniyor.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR
Aklımıza bu konuda ilk olarak elbette süt ve süt ürünleri geliyor. Ancak soğanın da bu konudaki marifetleri takdire şayandır. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası görülen kemik erimesine (osteoporoz) karşı etkili olduğu araştırmalarla kanıtlanmış. Ayrıca soğan tüketimi fazla olan kadınlarda kalça kemiği kırığı riskinin en aza indiği görülmüştür.
RUH SAĞLIĞINI KORUYOR
Depresyonu azalttığı bilinen folik asit yani B9 vitamini içeren soğan ruh sağlını da dengeliyor. Bunu da insanın kendisini huzurlu hissetmesini sağlayan serotonin ve dopamin gibi hormonların üretimini destekleyerek sağlıyor.
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