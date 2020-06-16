Kalbe, şekere, bağışıklığa iyi geliyor! İşte her mutfakta bulunan o besin...

Yılın her mevsiminde bulabileceğiniz soğanların iyi geldiği hastalıklar gerçekten insanı şaşırtıyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, kalp sağlığını koruyor. Diyabet hastalığını önleyici ve aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Bağırsak, kolon ve mide başta olmak üzere birçok kanser çeşidini de önlüyor. Ayrıca dış güzelliğimizin olmazsa olmazı saçlarımızın da koruyucusu ve cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor.

SOĞANIN İYİ GELDİĞİ HASTALIKLAR

KANSERE KARŞI KORUYOR

Soğan, bu sebzeyi çok seven ve tüketen insanlarda, mide başta olmak üzere, kalın bağırsak, prostat ve yemek borusu kanserleri gibi birçok kanser çeşidinin oluşumunu engelliyor. Antioksidan özelliği sayesinde insan vücudunda çeşitli sebeplerle oluşmuş olan tümörün de büyümesini durduruyor.

KALBİN EN İYİ DOSTU

Soğanlar, kandaki yağ çeşitlerinden biri olan trigliseridleri ve kolesterolle savaşan antioksidan ve benzeri şifalı maddeleri içermesi nedeniyle kalp rahatsızlıklarının görülme riskini azaltıyor. Enfeksiyonları önleyici özelliği sayesinde yüksek tansiyon oluşumunu engelliyor ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Tüm bu faydalarının bir sonucu olarak ve yapılan deneylerle de tespit edildiği üzere kolesterolle ciddi anlamda savaşıyor.