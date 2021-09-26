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Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!

26.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kalbi duran yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü. Dakikalarca hayata dönmesi için uğraşılan kedinin, nefes almaya başladığı görülünce büyük sevinç yaşadı. İtfaiye eri, hayata tutunması için büyük uğraş verdiği yavruyu elleriyle besledi.

Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı!

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KALP MASAJIYLA KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı.

ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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