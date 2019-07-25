Kalbi kırıklara aşk detoksu! Yalnız kalmak o kadar da kötü değil

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, kalbi kırılanlara, yalnızlara veya bekar olmanın getirdiği durumların sanıldığı kadar kötü bir durum olmadığını ifade ederek, oldukça faydalı önerilerde bulundu.

Yalnız kalmak ya da bekar olmak endişelenmesi gerekilen bir durum değil aksine kucaklanabilecek bir durum olarak kabul edilir. İlişkilere verilecek bir sürelik ara kendinizi keşfetmeye, kendi ihtiyaçlarınızı ve mutluluğunuzu düşünmeye zaman ayırmanız için yararlı bir süre olarak geçirilmeli.

UZUN SÜRELİ İLİŞKİ İÇİN BAZI ADIMLAR ŞART

Özellikle güvenin ve dürüstlüğün çok düşük olduğu ilişkilerden sonra bir süre dinlenmek ve kendinizi daha sağlıklı bir ilişkiye hazırlamak, bir sonraki ilişkide ne istediğini bilen biri olmanız ve daha uzun vadeli bir ilişkiye sahip olmanız için atılması gereken adımlar arasında yer alır.

UZUN BİR YOLCULUK

Yalnız kalmak tamamen bilinmezlerle dolu bir yolculuktur. Tekrardan kim olduğunuzu, arzularınızı, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. Bu yolculukta olduğunuzu bulmanız biraz zaman alabilir.