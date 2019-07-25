Kalbi kırıklara aşk detoksu! Yalnız kalmak o kadar da kötü değil

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, kalbi kırılanlara, yalnızlara veya bekar olmanın getirdiği durumların sanıldığı kadar kötü bir durum olmadığını ifade ederek, oldukça faydalı önerilerde bulundu.
Yalnız kalmak ya da bekar olmak endişelenmesi gerekilen bir durum değil aksine kucaklanabilecek bir durum olarak kabul edilir. İlişkilere verilecek bir sürelik ara kendinizi keşfetmeye, kendi ihtiyaçlarınızı ve mutluluğunuzu düşünmeye zaman ayırmanız için yararlı bir süre olarak geçirilmeli.
UZUN SÜRELİ İLİŞKİ İÇİN BAZI ADIMLAR ŞART
Özellikle güvenin ve dürüstlüğün çok düşük olduğu ilişkilerden sonra bir süre dinlenmek ve kendinizi daha sağlıklı bir ilişkiye hazırlamak, bir sonraki ilişkide ne istediğini bilen biri olmanız ve daha uzun vadeli bir ilişkiye sahip olmanız için atılması gereken adımlar arasında yer alır.
UZUN BİR YOLCULUK
Yalnız kalmak tamamen bilinmezlerle dolu bir yolculuktur. Tekrardan kim olduğunuzu, arzularınızı, isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. Bu yolculukta olduğunuzu bulmanız biraz zaman alabilir.
Geçmişi olduğu gibi kabullenmek ve gelecek doğru ilerlemek için önce yalnız kalınız gerekir. "Neyi başarmak istiyorsunuz, hangi konuda kendinizi zorlamak istiyorsunuz, zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu nasıl zenginleştirebilirsiniz?" gibi soruları sormaya başladığınızda bu yolculuğa çıkmaya başlamışsınız demektir.
Ancak bunun için öncesinde bir durup nefes almanız gerekir. Tek başınız olmak sadece bir nefes almanızı sağlamaz aynı zamanda her şeyi perspektifine koymanızın da önünü açar. Bunun sonunda aslında yalnız olmanın o kadar da kötü olmadığını fark edersiniz.
PLAN YAPIN
Doğum günü partilerini ya da akşam yemeklerini planladığınız gibi ilişkilerinizi de planlayabilirsiniz. Umutlarınızı, isteklerinizi ve hayallerinizi anlamak, bir ilişkiden ne beklediğinizi öğrenmek ve bu şekilde yola çıkmak kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden bir tanesidir.
İlişki planı yaş, eğitim, finans gibi konuları da içerebilir. Aynı eğitimimizi ve kariyerimizi planladığımız gibi ilişki planı yapmak hayal kırıklarını baştan ortadan kaldırmanın etkili yöntemlerinden bir tanesidir.
Bu nedenle aşk detoksunun sonunda yapacağınız bir ilişki planı daha sonraki adımlarınızı nasıl atmanız gerektiği konusunda size bir yol gösterici olacaktır. Bu şekilde ilişki detoksundan çıktığınızda ise ne istediğini bileni ayakları yere daha sağlam basan ve kendine güvenen bir kişi haline geleceksiniz.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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