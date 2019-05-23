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Kalbine saplanan 30 santimlik okla hastaneye geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

İtalya’da kalbine saklanan 30 santimetrelik okla hastaneye başvuran 47 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, doktorların başarılı ameliyatı ile hayata tutunmayı başardı.İtalya’da akıllara durgunluk veren olayda, kalbine saplanan 30 santimetrelik okla hastaneye giden 47 yaşındaki adam doktorların zorlu ameliyatı sonucu hayata tutundu.

Kalbine saplanan 30 santimlik okla hastaneye geldi

İtalya’da kalbine saklanan 30 santimetrelik okla hastaneye başvuran 47 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, doktorların başarılı ameliyatı ile hayata tutunmayı başardı.
İtalya’da akıllara durgunluk veren olayda, kalbine saplanan 30 santimetrelik okla hastaneye giden 47 yaşındaki adam doktorların zorlu ameliyatı sonucu hayata tutundu. Torino kentinde bulunan hastaneye kalbine saplanmış okla bilinci açık şekilde başvuran kişi, doktorları hayrete düşürdü. Okun ucunun talihsiz hastanın akciğerinin sol kısmına sıkıştığı tespit edildi. Okun kontrol edilemez bir kan kaybına neden olabileceğini ifade eden doktorlar, okun çıkarılması kararı aldı. İsmi açıklanmayan hasta için oluşturulan ekip, başarılı bir ameliyatla oku çıkararak hastanın hayatta kalmasını sağladı.
Hasta saatler sonra uyandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hastanın kalbine okun nasıl saplandığı ise bilinmiyor.

Kalbine saplanan 30 santimlik okla hastaneye geldi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
italyada kalbine SAKLANAN 30cm ok, ile başlayan bir haber işte, bunu hangi saplama yazıyorsa bu ilk de değil imla cümle kelime harf hatası. türkçe sözlük yazarı değilim ama, bu işi yapıyorsan hakkını vermelisin bence, sonra gider demet akalın ın yazısıyla dalga geçersin tabi hatta burda haber de yaparsın breh breh breh ...
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