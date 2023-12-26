KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Kalbinizi tam 12’den vuracak! 2024 yılında aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    Kalbinizi tam 12’den vuracak! 2024 yılında aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    26.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aşk bazı kişiler için karmaşık, kimisine göre de çocuk oyuncağıdır. 2024 yılında aşk tarafından yüzü gülecek burçlar belli oldu. Astrologlar bazı burçlar için romantizm, tutku ve aşk dolu günlerin müjdesini verdi.

    Astrologlara göre bazı burçlar; 2024'te aşkı bulup pozitif bir enerjiyle çevrilecekler. Onlar önümüzdeki yıl tutku ve romantizm dolu anların keyfini çıkaracaklar. İşte, 2024'te aşktan yana yüzü gülecek burçlar...

    ASLAN BURCU

    YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇACAKLAR!

    Aslanlar önümüzdeki yıl mevcut ilişkilerini evlilikle taçlandırabilirler. Sevgilisi olmayanlar için ufukta yeni bir aşk görünüyor.

    pexels-pixabay-265722

    2024 Aslan burcuna iyi gelecek. Evlilik için ideal bir yıl olacak.

    BOĞA BURCU

    AŞK VE İLİŞKİ AÇISINDAN ŞANSLI OLACAKLAR!

    Boğalar 2024 yılında aşk ve ilişkiler açısından şanslı olacaklar.

    pexels-irina-iriser-916344

    Onlar önümüzdeki yıl, aradıkları aşkı ve doğru insanı bulduklarında bir an bile düşünmeden evlilik kararı verebilirler.

    BALIK BURCU

    AŞKA POZİTİF GELİŞMELER ONLARI BEKLİYOR

    Balıklar 2024 yılında aşk hayatlarındaki pozitif gelişmelere hazır olsun.

    pexels-caio-56926

    Astrologlar Balık burcu insanının duygusal açıdan oldukça zengin bir yıl yaşayacaklarını ifade etti.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Sorun sende değil bende!" klişesi! Aşktan ve bağlanmaktan kaçan burçlar belli oldu"Sorun sende değil bende!" klişesi! Aşktan ve bağlanmaktan kaçan burçlar belli oldu
    Sevgilisine sadık olan burçlar açıklandı! Zirvedeki burç şaşırttıSevgilisine sadık olan burçlar açıklandı! Zirvedeki burç şaşırttı
    D vitamini eksikliğinin 5 göstergesi! Hemen önlem alınD vitamini eksikliğinin 5 göstergesi! Hemen önlem alın
    Anahtar Kelimeler:
    Aslan burcu Balık burcu Boğa burcu Astroloji aşk uyumu burçlar Astrolog ilik
    En Çok Okunan Haberler
    Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

    Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

    Flaş İYİ Parti iddiası: "AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler"

    Flaş İYİ Parti iddiası: "AK Parti ile birlikte yol yürüyecekler"

    Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor!

    Gram altın alanlar sosyal medyadaki bu videoyu konuşuyor!

    Armağan Çağlayan dayanamadı! "Koklayan bir hafta seks yapacak gibi anlatıyorsunuz"

    Armağan Çağlayan dayanamadı! "Koklayan bir hafta seks yapacak gibi anlatıyorsunuz"

    Emre Belözoğlu maç sonunda taraftarla birbirine girdi!

    Emre Belözoğlu maç sonunda taraftarla birbirine girdi!

    2024 yılında aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    2024 yılında aşkta yüzü gülecek burçlar belli oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.