Kalça kemiğinin yeri ve özelliği nedir? Kalça kemiği ağrısı neden olur? Kalça kırığı ve bunun tedavisi

Kalça kemiği ağrısı çoğu kişinin yaşadığı bir sorundur. Bunun nedenlerine inmek için kalça kemiğini tanımak gerekir. Bu kemik, omurganın bitiminde, halk arasında kuyruk sokumu olarak bilinen kemik ile bunun çevresindeki leğen kemiği ve de öndeki pubis kemiğinin buluştuğu yerdir. Tüm bu sistem, oturma kemikleri adıyla da bilinir. Kalça Kemiğinin Özellikleri İnsan vücudunda en çok çalışan eklemler arasında yer alan kalça eklemleri, aynı zamanda vücutta en dayanıklı eklemler arasındadır. Femur olarak da bilinen uyluk kemiğinin pelvis olarak da bilinen leğen kemiğiyle buluştuğu nokta kalça eklemlerinin bulunduğu yerdir. Uyluk kemiğinin yuvarlak başı, sığabileceği genişlikteki leğen kemiğine yerleşir. Bu şekilde oturduğu oyuğun etrafını ise bir kıkırdak dokusu sarar. Kemiklerin yapısındaki bu uyum, insan vücudunun esnek hareketini olanaklı hale getirir. Yürüdüğümüzde veya koştuğumuzda aradaki kıkırdak bir tampon etkisiyle sürtünmeye bağlı sıkıntıları önler. Ancak ileri yaş veya sakatlanma, düşme, yaralanma gibi sebeplerle kalça ekleminin kıkırdak dokusu yıpranabilir. Aynı şekilde, darbe alma veya kemik erimesinden kaynaklanan kırıklar da yaşanabilir. Bu gibi sıkıntılar, sıklıkla kalça bölgesinde ağrıya neden olur ve böyle bir durumda hekime görünmek gerekir.

Kalça Kemiği Ağrısının Sebepleri Kalça ağrısı neden olur, sorusunun cevabı farklı farklı olabilir. Kalça ağrısı hareketsizlik, uzun süre aynı pozisyonda oturma ya da ters hareket yapma nedeniyle ortaya çıkan kritik olmayan bir rahatsızlık olabileceği gibi düşme, yaralanma ya da kırık gibi daha ciddi durumlardan da ileri gelebilir. Kendiliğinden geçmeyen ağrılar hekim muayenesi gerektirebilir. Özellikle ağrının zamanla geçmeyip daha da şiddetlendiği durumlar, yürürken öne eğilme ihtiyacı duymak, ağrıyla birlikte yüksek ateş varlığı ve ani kilo kaybı görülürse derhal bir hekime danışmak önerilir. Kalça kemiği neden ağrır diye düşünürken herhangi bir sakatlanma veya yaralanma meydana gelip gelmediği hesaba katılmalıdır. Fakat böyle bir durum olmasa da yaşa bağlı kemik erimesi nedeniyle de kalçada ağrı oluşabilir. Ayrıca, artrit, eklem veya eklem zarı iltihabı, kasık fıtığı, burkulma, siyatik ve kemiklere yayılan metastaz özellikli kanser gibi çeşitli unsurlar da ağrının sebebi olabilir. Dolayısıyla, kalça kemiği ağrısı neden olur sorunun cevabı çeşitlilik gösterebilir. Geçmeyen ağrılarda hekime görünmek yapılacak en doğru davranıştır. Böylece ağrının gerçek sebebi anlaşılabilir ve en etkili tedavi uygulanabilir.

Kalça Kemiğinin Kırılması Kırık, bu kemikte ağrıların yaygın bir nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Kemik dokusunda zayıflamaya neden olan kemik erimesi veya kanser gibi hastalıklar ya da düşme ve yaralanma gibi travma etkileriyle kalça kemiğinde kırık oluşabilir. Kalça kemiği kırığının kadınlarda görülme sıklığı erkeklere nazaran üç kat fazladır. İleri yaşta meydana gelmesi halinde ise hayati tehlike oluşturabilir. Bu bölgede meydana gelen kırıklar da diğer tüm kırıklar gibi ihmal edilmeden derhal doktor muayenesinden geçmelidir. Ağrı şikayetiyle başvurulan doktor muayenesi sırasında hastaya ağrının ne kadar süredir devam ettiği, eşlik eden başka bir rahatsızlığın bulunup bulunmadığı ve ağrının günlük hayatını nasıl etkilediği sorulabilir. Tanının konulabilmesi için hekimin talebiyle röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve kan testleri gibi ileri tetkiklere başvurulabilir. Kalça Kemiğinde Kireçlenme Kalça ağrılarının önemli sebeplerinden biri de yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kireçlenmedir. Kalça kemiği kireçlenmesi, esasen bölgedeki kıkırdakla ilgili bir rahatsızlıktır. Bu kıkırdak hastalığı, ileri evrelerde eklemin diğer dokularında da hissedilir ve nihayetinde eklem işlevini kaybetmeye başlar. Kıkırdak zamanla aşındığında etrafını sardığı kemiklerde de deformasyon meydana gelir. Kalça eklemi bedenin yükünü taşıdığı için zamanla aşınmaya müsaittir. Sık görüldüğü yaşlar 60 yaş ve üzeri olmakla beraber doğuştan gelen birtakım bozukluklar, çocukluk döneminde yaşanan hastalıklar veya travmaların etkisiyle daha erken dönemde de bu şikayet ortaya çıkabilir. Basit hareketlerde bile hissedilen ağrı, kireçlenmenin önemli bir belirtisidir. İlerlediği durumda, dinlenirken bile hasta ağrı duyabilir. Teşhisin konulabilmesi için bir uzmana görünmek gerekir. Çeşitli tetkikler ve gerekirse kan testi de yapıldıktan sonra teşhis konularak tedaviye başlanır.