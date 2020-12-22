Kalça kemiğinin yeri ve özelliği nedir? Kalça kemiği ağrısı neden olur? Kalça kırığı ve bunun tedavisi

Kalça kemiği ağrısı çoğu kişinin yaşadığı bir sorundur. Bunun nedenlerine inmek için kalça kemiğini tanımak gerekir. Bu kemik, omurganın bitiminde, halk arasında kuyruk sokumu olarak bilinen kemik ile bunun çevresindeki leğen kemiği ve de öndeki pubis kemiğinin buluştuğu yerdir. Tüm bu sistem, oturma kemikleri adıyla da bilinir.
İnsan vücudunda en çok çalışan eklemler arasında yer alan kalça eklemleri, aynı zamanda vücutta en dayanıklı eklemler arasındadır. Femur olarak da bilinen uyluk kemiğinin pelvis olarak da bilinen leğen kemiğiyle buluştuğu nokta kalça eklemlerinin bulunduğu yerdir. Uyluk kemiğinin yuvarlak başı, sığabileceği genişlikteki leğen kemiğine yerleşir. Bu şekilde oturduğu oyuğun etrafını ise bir kıkırdak dokusu sarar. Kemiklerin yapısındaki bu uyum, insan vücudunun esnek hareketini olanaklı hale getirir. Yürüdüğümüzde veya koştuğumuzda aradaki kıkırdak bir tampon etkisiyle sürtünmeye bağlı sıkıntıları önler. Ancak ileri yaş veya sakatlanma, düşme, yaralanma gibi sebeplerle kalça ekleminin kıkırdak dokusu yıpranabilir. Aynı şekilde, darbe alma veya kemik erimesinden kaynaklanan kırıklar da yaşanabilir. Bu gibi sıkıntılar, sıklıkla kalça bölgesinde ağrıya neden olur ve böyle bir durumda hekime görünmek gerekir.
Kalça ağrısı neden olur, sorusunun cevabı farklı farklı olabilir. Kalça ağrısı hareketsizlik, uzun süre aynı pozisyonda oturma ya da ters hareket yapma nedeniyle ortaya çıkan kritik olmayan bir rahatsızlık olabileceği gibi düşme, yaralanma ya da kırık gibi daha ciddi durumlardan da ileri gelebilir. Kendiliğinden geçmeyen ağrılar hekim muayenesi gerektirebilir. Özellikle ağrının zamanla geçmeyip daha da şiddetlendiği durumlar, yürürken öne eğilme ihtiyacı duymak, ağrıyla birlikte yüksek ateş varlığı ve ani kilo kaybı görülürse derhal bir hekime danışmak önerilir. Kalça kemiği neden ağrır diye düşünürken herhangi bir sakatlanma veya yaralanma meydana gelip gelmediği hesaba katılmalıdır. Fakat böyle bir durum olmasa da yaşa bağlı kemik erimesi nedeniyle de kalçada ağrı oluşabilir. Ayrıca, artrit, eklem veya eklem zarı iltihabı, kasık fıtığı, burkulma, siyatik ve kemiklere yayılan metastaz özellikli kanser gibi çeşitli unsurlar da ağrının sebebi olabilir. Dolayısıyla, kalça kemiği ağrısı neden olur sorunun cevabı çeşitlilik gösterebilir. Geçmeyen ağrılarda hekime görünmek yapılacak en doğru davranıştır. Böylece ağrının gerçek sebebi anlaşılabilir ve en etkili tedavi uygulanabilir.
Kırık, bu kemikte ağrıların yaygın bir nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Kemik dokusunda zayıflamaya neden olan kemik erimesi veya kanser gibi hastalıklar ya da düşme ve yaralanma gibi travma etkileriyle kalça kemiğinde kırık oluşabilir. Kalça kemiği kırığının kadınlarda görülme sıklığı erkeklere nazaran üç kat fazladır. İleri yaşta meydana gelmesi halinde ise hayati tehlike oluşturabilir. Bu bölgede meydana gelen kırıklar da diğer tüm kırıklar gibi ihmal edilmeden derhal doktor muayenesinden geçmelidir. Ağrı şikayetiyle başvurulan doktor muayenesi sırasında hastaya ağrının ne kadar süredir devam ettiği, eşlik eden başka bir rahatsızlığın bulunup bulunmadığı ve ağrının günlük hayatını nasıl etkilediği sorulabilir. Tanının konulabilmesi için hekimin talebiyle röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve kan testleri gibi ileri tetkiklere başvurulabilir.
Kalça ağrılarının önemli sebeplerinden biri de yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kireçlenmedir. Kalça kemiği kireçlenmesi, esasen bölgedeki kıkırdakla ilgili bir rahatsızlıktır. Bu kıkırdak hastalığı, ileri evrelerde eklemin diğer dokularında da hissedilir ve nihayetinde eklem işlevini kaybetmeye başlar. Kıkırdak zamanla aşındığında etrafını sardığı kemiklerde de deformasyon meydana gelir. Kalça eklemi bedenin yükünü taşıdığı için zamanla aşınmaya müsaittir. Sık görüldüğü yaşlar 60 yaş ve üzeri olmakla beraber doğuştan gelen birtakım bozukluklar, çocukluk döneminde yaşanan hastalıklar veya travmaların etkisiyle daha erken dönemde de bu şikayet ortaya çıkabilir. Basit hareketlerde bile hissedilen ağrı, kireçlenmenin önemli bir belirtisidir. İlerlediği durumda, dinlenirken bile hasta ağrı duyabilir. Teşhisin konulabilmesi için bir uzmana görünmek gerekir. Çeşitli tetkikler ve gerekirse kan testi de yapıldıktan sonra teşhis konularak tedaviye başlanır.
Kalça kemiği ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı ağrının altta yatan nedeni araştırılarak bulunabilir. Bu ağrının çeşitli sebepleri olabileceği için öncelikle ağrının temel sebebi anlaşılmalıdır. Ağrıyı gidermek için ilk etapta akla gelen çözümler parasetamol, steroid olmayan iltihap gidericiler ve ağrı kesiciler gibi ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlar, mutlaka muayene sonrasında doktor kararıyla ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Ayrıca, dinlenme ve güçlendirmeye yönelik egzersizler de sık kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır. Yine, herhangi bir zedelenmeye sebep olmamak açısından bunlar da doktor tavsiyesiyle uygulanmalıdır. Kök neden kemik erimesi ise, hastaya kemik dokusundaki onarıma destek olacak kalsiyum veya D vitamini takviyesi reçete edilebilir. Öngörülen tedavi süresinin uzun olması halinde, fizik tedavi öngörülebilir. Kırık veya çatlağın durumuna göre, cerrahi müdahale de uygulanabilecek yöntemler arasındadır.
Kalça kemiğinde sebebi anlaşılamayan bir ağrı ortaya çıktığında ve bu ağrı onbeş günden uzun zamandır hissedildiğinde yapılacak en doğru hareket bir sağlık kuruluşuna başvurarak bir uzmana görünmektir. Kişinin vücudunu dinlemesi, tanıması, eklemlerinde ve kemiklerinde muhtemel rahatsızlıkları fark edebilmesi ve zaman kaybetmeden doktora görünmesi, erken aşamada tedavi olma şansını elde etmek bakımından önem taşır. Böyle yapmak, ayrıca daha ciddi sorunlar yaşanmadan tedbir almayı kolaylaştırır.
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