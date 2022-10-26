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  4. 'Kalça ve göğsüme dokundu' demişti! O avukat hakkında skandal iddialar: Etek giyilmesini isterdi

'Kalça ve göğsüme dokundu' demişti! O avukat hakkında skandal iddialar: Etek giyilmesini isterdi

26.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2 yıl önce meydana gelen olayda E.B. adlı avukat, 79 yaşındaki avukat M.T.S.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etmiş, kalça ve göğüs bölgesine dokunduğunu söylemişti. Görülen davaya sanık M.T.S. katılmazken, sanık olarak dinlenen S.Ö. anlattıklarıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avukat S.Ö., "Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi. Beğenirse, büroyu gezdirme bahanesiyle genelde fiziki temasta bulunurdu'' dedi.

'Kalça ve göğsüme dokundu' demişti! O avukat hakkında skandal iddialar: Etek giyilmesini isterdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde avukat E.B., 2 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat M.T.S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. M.T.S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.B., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık M.T.S. ise duruşmaya katılmadı.

avukat

'AVUKATLARDAN ETEK GİYMELERİNİ İSTERDİ'

Duruşmada sanık M.T.S.'nin yanında daha önce çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., daha önce M.T.S. ile aynı avukatlık bürosunda çalıştığını belirterek, "Sanık M.T.S., mağdur E.B.'nin ailevi durumundan ve fiziksel yapısından bahsetmişti. Kendisi bürosunda çalışmak üzere avukat alacağında, beğenmezse görüşmeyi fazla uzatmazdı. İlgili kişiyi beğenirse, büroyu gezdirme bahanesiyle genelde fiziki temasta bulunur. Bir avukat hariç hep kadın avukat yanında çalışırdı. Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi ve gerekçe olarak da büronun ciddi bir iş yeri olduğunu söylerdi" dedi.

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AVUKAT KIZI TANIKLIK YAPTI

Sanık M.T.S.'nin kızı avukat N.S. de duruşmada tanık olarak dinlendi. N.S., 2001-2006 yılları arasında ve 2015 yılında 9 ay babası ile birlikte çalıştığını belirterek, "Gerek çalıştığım dönemlerde gerekse gittiğim dönemlerde babamla ilgili cinsel taciz ya da cinsel saldırı olayları ile ilgili hiçbir duyumum olmadı. Babam şeker hastası olduğu için yürürken genelde başka kişilerin yardımına ihtiyaç duyar" dedi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

(DHA)


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