Kalçanızdaki sivilceye pantolonlarınız neden olabilir! Peki nasıl kurtulacaksınız?

Dermatolog Dr. Gabriel Serrano kalçadaki sivilcelerin çoğunlukla terden kaynaklandığını söylüyor. Ve ekliyor: 'çok dar pantolon ya da etekler kalçada ter, bu da bakteri oluşumuna neden oluyor. Bununla birlikte tahriş ve sivilceler kaçınılmaz olabiliyor. Ayrıca hava almayan kumaşlar ( lycra veya polyester) da ciltte leke oluşumuna neden oluyor.'

Ancak şu ayrımı iyi bilmek gerekiyor. Kalçadaki sivilceler yüzdeki sivilcelerle aynı değil. Yüzdeki sivilceler hormonal faktörlerden kaynaklanırken, kalçanızdaki akne folikülit (Kıl kökü iltihabı) denilen şeyin bir sonucudur. Bu, bakteri ve ölü cilt hücrelerinin saç köklerinize girerek iltihaplanmalara neden olduğu bir durumdur.

PEKİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Asla sıkmayın. Sivilceyi sıkmak cazip gelebilir ama, bu iltihaplanmayı artırıp durumu daha da kötü bir hale getirebilir.

NEMLENDİRİN

Kalçalarınıza hafif çok yoğun olmayan bir nemlendirici uygulayın. Yoğun bir tabaka halinde sürmeyin aksi takdirde gözenekleri tıkayabilirsiniz.

Cildi yatıştırmak ve sakinleştirmek için aloe vera içeren jel kem, lekeleri tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için de glikolik asit kullanabilirsiniz. Bu ürün ayrıca hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan bir antioksidan görevi gören E Vitamini içerir.