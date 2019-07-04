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Kalçanızdaki sivilceye pantolonlarınız neden olabilir! Peki nasıl kurtulacaksınız?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yüzdeki sivilceler yeterli değilmiş gibi bir de kalçalarınızda sivilceler varsa hayat gerçekten çekilmez bir hal alabiliyor. Ancak bu riski en aza indirmek için yapabileceğiniz şeylerin olduğunu bilmelisiniz.

Kalçanızdaki sivilceye pantolonlarınız neden olabilir! Peki nasıl kurtulacaksınız?

Dermatolog Dr. Gabriel Serrano kalçadaki sivilcelerin çoğunlukla terden kaynaklandığını söylüyor. Ve ekliyor: 'çok dar pantolon ya da etekler kalçada ter, bu da bakteri oluşumuna neden oluyor. Bununla birlikte tahriş ve sivilceler kaçınılmaz olabiliyor. Ayrıca hava almayan kumaşlar ( lycra veya polyester) da ciltte leke oluşumuna neden oluyor.'

Ancak şu ayrımı iyi bilmek gerekiyor. Kalçadaki sivilceler yüzdeki sivilcelerle aynı değil. Yüzdeki sivilceler hormonal faktörlerden kaynaklanırken, kalçanızdaki akne folikülit (Kıl kökü iltihabı) denilen şeyin bir sonucudur. Bu, bakteri ve ölü cilt hücrelerinin saç köklerinize girerek iltihaplanmalara neden olduğu bir durumdur.

PEKİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Asla sıkmayın. Sivilceyi sıkmak cazip gelebilir ama, bu iltihaplanmayı artırıp durumu daha da kötü bir hale getirebilir.

NEMLENDİRİN

Kalçalarınıza hafif çok yoğun olmayan bir nemlendirici uygulayın. Yoğun bir tabaka halinde sürmeyin aksi takdirde gözenekleri tıkayabilirsiniz.
Cildi yatıştırmak ve sakinleştirmek için aloe vera içeren jel kem, lekeleri tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olmak için de glikolik asit kullanabilirsiniz. Bu ürün ayrıca hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan bir antioksidan görevi gören E Vitamini içerir.

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PEELİNG

Lekeleri önlemek için ölü cildi çıkarmak önemli olmakla birlikte, doğal yağlarınızın çoğunu çıkarmamanız da önemlidir, bu nedenle fırçalama yaparken iyi bir denge gereklidir. Ölü cilt hücrelerinin cildin yüzeyinden alınmasına yardımcı olmak için genellikle kum, deniz kabukları veya şeker gibi bazı peeling ürünleri kullanılabilir. Ancak bu parçacıklar sivilceli alanda zarar verebilir. O yüzden çok dikkatli kullanmak gerekir.

NEMLİ BİR HAVLU KULLANIN

Duş almadan önce nemli / sıcak bir havluda oturmayı deneyin, çünkü bu, gözeneklerin açılmasına yardımcı olacaktır. Aşırı şampuan ve saç kremi kullanımından ise kaçının.

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HAREKET EDİN

Mümkün olduğunca bol hareket edin. Uzun süre oturmak kalçanızın nefes alma şansını azaltır. İş yerinde hatırlamak için alarm kurabilir bir çay turu için ayağa kalkabilirsiniz. Ayrıca pamuklu iç çamaşırı, bol pantolon veya etek gibi nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Spor yaptıktan sonra spor kıyafetlerinizden hemen kurtulmaya ve ılık bir duş almaya özen gösterin.

TATİLDEYKEN

Kum, bölgeyi daha da ağırlaştırabilir, bu nedenle eğer sahilde olacaksanız bir şeylerin üzerine yatmak için dikkatli olun. Havlunuzun temiz olduğundan emin olun. İngiliz Dermatologlar Derneği'nden Dr. Rai Sun, 'ne koyduğunuza veya oturduğunuza dikkat edin, çünkü bu aynı zamanda bakterileri de yayıyor olabilir. Cildinizin nefes almasını sağlamak için dar mayo giymekten kaçının. Bazı güneş kremleri biraz yoğun olabilir ve gözeneklerinizi tıkayabilir. Suda hemen çözünen kremleri tercih edebilirsiniz.

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HEKİMİNİZE DANIŞIN

Dr Rai, uzun vadede böyle bir sorun yaşıyorsanız tıbbi yardım almanız gerekir diyerek şöyle konuşuyor: 'tüm bu önlemleri aldığınız takdirde hala lekeler gitmiyorsa ve 1 haftadan uzun sürmüşse bir dermatoloğa gitmenizi öneririm.'


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