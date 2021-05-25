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Kaldıkları evi kenevir yetiştirmek için adeta laboratuvara dönüştürmüşler

25.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri adeta bir laboratuvar haline dönüştürülen evde gördükleri düzenek ve malzemeler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaldıkları evi kenevir yetiştirmek için adeta laboratuvara dönüştürmüşler

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

EVİ ADETA BİR LABORATUVARA DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Baskında bir ruhsatsız silah ile yüksek miktarda kenevir tohumu, kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar ele geçirilirken, evin bir odasının vantilatör, ısıtıcı, havalandırma sistemi, led ışıklandırma ve buhar makinesi ile adeta bir laboratuvara dönüştürüldüğünü tespit etti.

Kenevir yetiştirmek için oluşturulan doğal ortam için büyük emek harcandığı belirlenirken, olayla ilgili A.A. ve O.Ç. gözaltına alındı. (İHA)

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Trabzon
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