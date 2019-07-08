Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike! 'Ruju sürüyorsunuz 8 saat kalıyor'

Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, glütenin insan sağlığına zararlarını anlattı. Endüstrinin her alanında glütenin kullanıldığına dikkat çeken Aktaş, “Glüten buğdayın içinde bulunan bir proteindir. Buğdayın protein yapısını oluşturur. Glüten kelimesi İngilizce ‘Glü’ kökünden gelir. Glüten de ‘yapışan, yapıştıran’ bir maddedir. Bu özelliğinden faydalandırarak endüstrinin her alanında kullanılmaktadır. İnsan sağlığı açısında zararlı olmasının sebebi de yapışkan olmasıdır. Glüten yapışkan olmasaydı insan sağlığına zarar vermeyecekti” diye konuştu.

HANGİ ÜRÜNLERDE GLÜTEN VAR?

Glüten olan ürünleri sıralayan Aktaş, “Pirincin kendisinde glüten yok ama buğdayla aynı depoda saklandığı için pirince glüten bulaşıyor. Patatesin kendisinde glüten yok fakat hazır patatesler, patates unundan yapılır. Patates unu yapışmayan bir üründür. Yapışsın diye içine glüten konulur, evdeki patateste glüten yoktur. Kağıt bardaklarda glüten var. Kağıt bardak erimesin diye içinde glüten koyuyorlar. Endüstri glüteni envai çeşit yerde kullanıyor. Biz bir glüten bombardımanı altında kalıyoruz. Bu yüzden de glüten duyarlılığı ve glütene bağlı hastalıklar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. KALICI MAKYAJ ÜRÜNLERİNDEN KAÇININ Kalıcı makyaj ürünlerinde glüten olduğunu vurgulayan Ümit Aktaş, “Ruju sürüyorsunuz, 8 saat kalıyor. Çünkü glüten boyayı yapıştırıyor. Kalıcı makyaj ürünlerinden kaçınacağız, ayrıca aldığımız her ürünün etiketini okuyacağız, içerisinde glüten var mı yok mu diye. Glütensiz olanlarını tercih edeceğiz. Glüten insan vücuduna girdiği zaman mide bağırsak duvarında da yapışır. Yapıştığı için de büyük zarar verir” dedi.