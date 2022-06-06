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Kalıcı problemlere neden oluyor! Bu hastalık için tek çözüm aşı olmak

06.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meningokok hastalığı daha çok çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülmektedir. Bu hastalık için tek çözüm yolu aşı olmaktır. Çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan meningokok aşı ile önlenebilen enfeksiyöz hastalıklardandır. Bu hastalık ile ilgili bilinçli olmak hayat kurtarmaktadır.

Kalıcı problemlere neden oluyor! Bu hastalık için tek çözüm aşı olmak

Meningokok insanlarda çeşitli hastalıklara yol açan bir mikroorganizmadır. Genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bu hastalık menenjite yol açar. Bu bakteri, hava yoluyla veya öksürük gibi bakteri içerikli damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabildiği için çok dikkat edilmesi gerekir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Selda Yılmaz, "Meningokok hastalığı hafif üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlayıp ilk muayenede tanı koyma ihtimali olmayan, ancak saatler içerinde ateş, döküntü, bilinç kaybı ve hızlı bir şekilde organ yetmezliğine giden bir tablo oluşturur’’ dedi.

KALICI PROBLEMLER YARATABİLİR

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Yaşayan kişilerde yüzde 5 ila 30 oranında sağırlık, görme kaybı, nöbet geçirme, ekstremite kaybı ve zeka geriliği gibi çok ciddi kalıcı problemler gözlemlendiğini vurgulayan Uzman Dr. Selda Yılmaz, "Meningokok menenjitini diğer menengitlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de epidemilere (salgınlara) yol açabilmesidir. Hastalığın neden olduğu epidemiler, yüksek sekel (engelli) kalma oranı ve mortalite (ölüm) oranları ile tüm dünyada ciddi bir sorundur’’ diye konuştu.

AŞI İLE ÖNLEM ALINABİLİR

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Meningokok hastalığını önlemek için aşıların gerekli olduğunu belirten Dr. Yılmaz, ’’Aşıların 2 aylıktan itibaren ülkemizde de kullanımına başlanmıştır. 2 aylıktan itibaren tüm çocukların bu aşıları olması gerekir. Meningokok hastalığı tanınması güç olan, tanı aldığında da çok ciddi seyreden bir hastalıktır. Fakat günümüzde aşı ile önlenebilen enfeksiyöz hastalıklardan biri hâline gelmiştir. Bazı kişiler meningokok hastalığı için daha fazla risk altındadır. Bunlardan en önemlisi yaştır. 1 yaşından küçük bebeklerde ( bu grupta da ilk 6 ayda) ve 15- 24 yaş arasındaki gençlerde hastalık daha fazla oranda görülmektedir. 5 yaş altındaki çocuklarda ortaya çıkan hastalığın %35-40’ı 1 yaş altında görülmektedir" şeklinde konuştu.

AŞILAMA YAŞA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR

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Ülkemizde 2005-2012 yılları arasında çocukluk çağı bakteriyel menenjit etkenleri arasında ilk sırada N. meningitidis olduğu saptandığını anlatan Yılmaz, "Meningokok bakterisinin 5 alt grubu vardır. Bunların her biri ayrı ayrı enfeksiyona sebep olabilmektedir. O nedenle tüm alt grupları kapsayacak şekilde aşılama yapılması gerekmektedir. Dört bileşenli A/C/W135/Y serogruplarını bir arada içeren ve sadece B serogrubunu içeren meningokok aşıları mevcuttur. Bu aşıları bazı ülkeler rutin aşılama şemasında çocuk ve ergen yaş grubunda yapmaktadır. Aşılama şeması yaşa göre değişiklik göstermektedir. Sık görülen yaş grubu göz önüne alındığında olabildiği kadar erken başlanması önerilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu aşıların süt çocuğu, çocuk, adolesan ve erişkinlerde etkin ve düşük yan etki profiline sahip olduğu saptanmıştır’’ dedi.

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menenjit Aşı
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